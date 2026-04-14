“Javier Milei en Vivo: Anuncio de Inflación de Marzo y Preparativos de Adorni para el Congreso”

Los jefes comunales de más de 500 municipios se reunieron con el ministro de Economía, buscando respuestas a la complicada situación que enfrentan sus comunidades.

La realidad económica actual se ha vuelto un desafío inminente para muchos municipios argentinos. Jefes comunales de diversas provincias se unieron para expresar sus inquietudes y solicitar medidas urgentes al gobierno nacional.

El impacto de la crisis en las comunidades

La combinación de la caída de recursos, el aumento de costos, la disminución de la actividad productiva y una creciente demanda social ha generado un escenario crítico. Durante una reunión, los intendentes presentaron su visión a Gabriel Katopodis, enfatizando la necesidad de una respuesta centralizada y efectiva para enfrentar esta realidad.

Demandas concretas para un futuro sostenible

En un documento entregado al Ministerio de Economía, los intendentes liderados por el gobernador Axel Kicillof expusieron diez demandas esenciales que requieren atención inmediata:

Revisión del esquema de coparticipación federal.

Normalización en el flujo de recursos nacionales.

Garantía de suministro de alimentos para las poblaciones vulnerables.

Restitución de subsidios eliminados y compensaciones por el aumento del gasoil en el transporte público.

Medidas de apoyo para la industria, pymes y economías regionales.

Asegurar acceso a medicamentos para jubilados.

Fortalecimiento de políticas inclusivas para personas con discapacidad.

Transparencia en la distribución de recursos estratégicos.

Creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM.

Una manifestación significativa

Al evento asistieron destacados intendentes, incluyendo a Fernando Espinoza de La Matanza y Eva Mieri de Quilmes, quienes fueron parte activa de esta protesta política. También estuvieron presentes funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis, quien ha sido un impulsor clave de esta demanda.

Apoyo interprovincial ante un desafío común

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura bonaerense, un total de 120 intendentes de distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Catamarca y Chaco, entre otras, se unieron a esta iniciativa, reflejando la amplitud y gravedad de la situación económica a nivel nacional.