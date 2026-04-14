Con solo USD 400, una startup argentina conquista 19 países con IA empresarial

FIA Copilot: La Revolución de la Inteligencia Artificial para Pequeñas y Medianas Empresas

Con una inversión inicial de solo 400 dólares, FIA Copilot se posiciona como una herramienta clave para que las PyMEs adopten la inteligencia artificial sin necesidad de contar con equipos técnicos especializados. Entérate de todos los detalles de este innovador proyecto que ya impacta en 19 países.

Un Proyecto Ágil y Accesible

FIA Copilot, liderada por el consultor Axel Jutoran, ha conseguido un crecimiento asombroso en solo 21 días. Sin depender de grandes capitales ni laboratorios de innovación, esta plataforma nace con un enfoque práctico y accesible, diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Una Inversión Inicial Sorprendente

El proyecto comenzó con una inversión de apenas 400 dólares, lo que destaca su enfoque de desarrollo ágil. Con su método propio, el «Método FIA», que consta de 25 pasos, Jutoran ha logrado sintetizar años de experiencia en asesoría empresarial en una herramienta de implementación de IA.

Personalización: El Valor Agregado de FIA Copilot

Uno de los principales atractivos de FIA Copilot es su capacidad de adaptación. A través de asistentes conocidos como «Workers», la plataforma se ajusta al contexto específico de cada negocio.

Facilidad de Uso y Eficiencia

Este enfoque permite a los usuarios omitir la necesidad de reiterar su situación en cada interacción, lo que optimiza la experiencia y favorece su uso frecuente.

Presencia Internacional y Crecimiento Constante

En menos de un mes desde su lanzamiento, FIA Copilot cuenta con más de 300 usuarios activos en varios mercados, incluyendo:

Argentina

España

Estados Unidos

México

Chile

Panamá

Los datos indican que los usuarios permanecen más de una hora en la plataforma en cada sesión, participando activamente en distintos módulos disponibles.

Éxito en la Integración de Empresas

Hasta ahora, 27 empresas han incorporado FIA Copilot a sus procesos, y la meta es alcanzar 5.000 usuarios antes de finalizar el año. En un mercado donde la adopción de tecnologías de inteligencia artificial avanza rápidamente, esta startup apunta a minimizar la brecha digital con un enfoque práctico y efectivo.

Con una propuesta innovadora que prioriza la aplicación concreta de la tecnología, FIA Copilot se presenta como un actor clave en la transformación digital de las empresas argentinas y del mundo.