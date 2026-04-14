Argentinos Marcan Récord de Turismo en República Dominicana

Descubre cómo los turistas argentinos se han convertido en un pilar fundamental del turismo en República Dominicana, impulsando la conectividad aérea y creando nuevas oportunidades de negocio en el sector.

Los turistas argentinos lideran el ranking de ingresos por turismo en República Dominicana, ocupando la tercera posición en América, solo superados por Estados Unidos y Canadá. Esta tendencia ha llevado a un aumento significativo en la conectividad, con vuelos directos desde Ezeiza, Córdoba y Rosario hacia la isla caribeña.

Resultados del Trade Show en Miami

Este crecimiento fue confirmado durante la cuarta edición del «Trade Show», el principal encuentro comercial de turismo de República Dominicana, celebrado en Miami, donde participaron 1200 operadores del sector. Según el Ministerio de Turismo dominicano, en 2025, más de 442,000 argentinos visitaron la isla, marcando un incremento del 62,5% en comparación con el año anterior.

Conectividad y estrategias para atraer turistas

Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana, subrayó que «al argentino le gusta la playa», y destacó cómo han mejorado la conectividad. Con oficinas en Buenos Aires y visitas periódicas, el país caribeño busca posicionarse como un destino seguro y accesible para los argentinos.

Inteligencia turística y adaptación al mercado

La viceministra también resaltó la importancia de la «inteligencia turística», una herramienta que les permite monitorear el origen de los pasajeros y adaptar sus ofertas. Por ejemplo, observando el aumento de turistas de Córdoba, implementaron vuelos directos para facilitar el acceso.

Desafíos y oportunidades futuras

A pesar de los retos derivados del conflicto en Medio Oriente, que ha moderado el crecimiento de visitantes en un 15% hacia Punta Cana, Mora aseguró que los turistas argentinos son versátiles y disfrutan de una combinación de actividades. «El argentino está dispuesto a pagar por un tour para conocer la zona colonial de Santo Domingo», añadió.

El papel de las aerolíneas en la conectividad

La aerolínea dominicana Arajet ya ofrece dos vuelos diarios a Ezeiza y uno a Córdoba, con una duración de 7 horas y media. Víctor Pacheco Méndez, su presidente, expresó su intención de seguir fortaleciendo la conectividad con Argentina y convertir la isla en un «hub» para la Copa del Mundo, a pesar de los desafíos actuales.

Networking y nuevos horizontes comerciales

El evento también dio pie a una intensa agenda de rondas de negocio, permitiendo la creación de redes comerciales valiosas y la apertura de nuevas oportunidades en mercados clave. David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, afirmó que el Trade Show 2026 reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible del sector turístico.

Durante la cena de clausura, el reconocido cantante Elvis Crespo amenizó la velada, reafirmando la conexión cultural entre ambos países.