Milei en AmCham: «Aceptar inflación para crecer es un error»

Javier Milei cerró el AmCham Summit 2026 con un análisis contundente sobre la inflación en Argentina, revelando su visión optimista sobre la economía del país.

Un Discurso Enfocado en la Inflación

En su intervención, Milei no esquivó el tema inflacionario, señalando que a pesar de las «muchas cosas buenas» en la economía, el dato de inflación del 3,4% lo llevó a reflexionar. «Como odio la inflación y el dato no me gustó, voy a hablar de inflación», enfatizó.

Factores Del Incremento Inflacionario

El Presidente atribuyó el aumento de la inflación a factores transitorios más que a un cambio estructural. Destacó los «dos shocks de características descomunales» que Argentina enfrentó en la segunda mitad del año pasado, uno de los cuales fue la drástica caída del 50% en la demanda de dinero, lo que generó una presión significativa sobre los precios.

La Corrida Contra Activos en Pesos

Milei relacionó la inflación con una «corrida» contra activos en pesos, lo que llevó a un aumento en las tasas de interés y en el riesgo país. Esta situación, argumentó, encareció el financiamiento y ralentizó la actividad económica.

Inflación Mensual y Sus Causas

Sobre el dato inflacionario del mes, el mandatario mencionó que factores específicos como incrementos en educación y en transporte, así como situaciones estacionales, incidieron en el aumento de precios. A pesar de esto, intentó suavizar la percepción inflacionaria, señalando que la inflación subyacente se mantiene cerca del 2,5% y que la canasta básica alimentaria crece a un ritmo controlado del 2,2%.

Expectativas de Desinflación

Milei destacó un cambio en la dinámica monetaria con la recuperación de la demanda de dinero, ejemplificada por las compras de divisas por parte del Banco Central, que acumulan cerca de 6.000 millones de dólares en lo que va del año.

«Lo importante es saber por qué la inflación va a bajar», afirmó, instando a la paciencia y subrayando que una combinación de disciplina fiscal y estabilidad monetaria propiciará un descenso en la inflación.

Perspectivas Económicas Positivas

A pesar de las críticas a quienes piden relajar el programa económico, Milei reforzó su postura optimista, asegurando que la actividad económica está rebotando. Afirmó que el país está viendo récords en PBI, consumo y exportaciones, lo que indica un camino hacia la recuperación.

Rechazo al Dilema entre Inflación y Crecimiento

El Presidente rechazó la idea de que haya un dilema entre inflación y crecimiento, afirmando que «ese planteo me parece una basura». Insistió en que la historia demuestra que un entorno inflacionario no genera crecimiento, y subrayó que su gobierno mantendrá su rumbo económico sin cambios ni flexibilizaciones.

Perspectiva Ética y Política

Milei concluyó su discurso planteando la importancia de mantener la credibilidad y la ética en la economía. Aseguró que abandonarse de su programa sería incorrecto y reafirmó su compromiso de «escribir la mejor página de la historia argentina», sin importar los costos políticos.