Milei pide paciencia tras el mal dato de inflación y promete precios a la baja pronto

En un discurso reciente en el Summit de Amcham, el presidente Javier Milei analizó la inflación de marzo, marcada en un 3,4%, y expresó su confianza en que la economía comenzará a recuperarse. Su enfoque medido y didáctico sorprendió a los presentes, destacando su apoyo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Discurso Moderado y Reflexivo

Milei se dirigió a un auditorio lleno de empresarios, notoriamente más calmado en comparación con intervenciones anteriores. Durante 45 minutos, expuso su visión optimista sobre la inflación y el crecimiento económico futuro. «Mi intención es hablar de la inflación porque el dato no me gusta», afirmó, mostrando su compromiso con la transparencia.

Factores Inflacionarios y Perspectivas Positivas

El presidente vinculó el incremento de la inflación con factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente y el aumento de costos en educación y alimentación. A pesar de estos desafíos, expresó optimismo: «La inflación va a caer en los próximos meses», asegurando que «las cosas van a empezar a funcionar bien tarde o temprano».

Demanda de Dinero en Aumento

Milei enfatizó que la demanda de dinero está en recuperación, explicando su enfoque en la compra de dólares para estabilizar el mercado. «Esto demuestra que estamos recomponiendo el capital de trabajo», señaló.

Ajuste y Desregulación: La Motosierra No Detiene

Reiterando su política de ajuste, Milei indicó que no disminuirá sus esfuerzos en desregular la economía. «Vinimos a escribir la mejor página de la historia argentina», subrayó con energía, instando a sus ministros a mantener el rumbo.

Mirando al Futuro Electoral

Con un claro enfoque hacia las próximas elecciones, Milei dejó un mensaje contundente: «Nos votaron para hacer lo que está bien». Prometió que, al bajar la inflación y la pobreza, ganarían el apoyo popular para continuar con su agenda liberal.