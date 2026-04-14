Protestas y disturbios en escuela de Chubut tras denuncia de abuso sexual a alumnos

Trelew: Protesta Escolar por Denuncias de Abuso Genera Tensión y Respuesta del Gobierno

En la ciudad de Trelew, un episodio alarmante tuvo lugar en la Escuela 21, donde padres y madres se manifestaron para denunciar supuestos casos de abuso. La situación escaló rápidamente, requiriendo la intervención policial.

La escena se desarrolló al mediodía frente al establecimiento educativo, ubicado en la intersección de Colombia y Rivadavia. Los padres reclamaban urgentemente la presencia de directivos y funcionarios del Ministerio de Educación provincial, ya que se sentían desamparados por la falta de respuesta ante graves acusaciones que afectaban a un alumno.

Desenlace Tensas: Entre Protestas y Gas Lacrimógeno

Inicialmente pacífica, la manifestación comenzó a tornarse conflictiva cuando algunos participantes arrojaron piedras, provocando un enfrentamiento con la policía. La fuerza de seguridad respondió con gases lacrimógenos, lo que intensificó el caos.

Denuncias de Abuso: Una Madre Habla con Dolor

El origen de la movilización fue la angustiante denuncia de una madre que relató cómo su hijo había sufrido un presunto abuso. “Mi hijito no quería venir a la escuela, gritaba y lloraba. Ahí me di cuenta de que algo estaba mal”, expresó, añadiendo que no había recibido apoyo por parte de las instituciones respectivas.

Falta de Apoyo y Sentimientos de Desamparo

Con lágrimas en los ojos, la madre denunció la ausencia de contacto por parte de profesionales y autoridades. “No me llamó nadie, ni un psicólogo. Quiero que me den una solución”, reclamó, visibilizando el dolor vivido por su hijo y la falta de respuesta del sistema educativo.

Complicidad y Denuncias sobre el Cuerpo Docente

La situación se complica aún más con las afirmaciones de la madre sobre la posible complicidad de los docentes. “Los maestros y directores han estado al tanto de lo que sucede”, afirmó, demandando justicia por el daño causado a su hijo.

Enfoque Legal y Cambios Inminentes

Tras la protesta, algunos padres lograron reunirse con el Ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta. Se decidió reemplazar a todo el personal de la institución. “Nada ni nadie seguirá en su puesto”, aseguraron, marcando una firme intención de cambio.

Planes a Futuro y Contención Psicológica para las Familias