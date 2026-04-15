“Empresas: Nacen y Mueren” – El Establishment frente a la Carga Impositiva y la Salida del Gobierno

En un contexto de incertidumbre, líderes empresariales expresaron sus preocupaciones durante el AmCham Summit 2026, desafiando las optimistas proyecciones del gobierno.

Expectativas Contrastantes: La Visión de Caputo y la Realidad Empresarial

En el AmCham Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó “los mejores 18 meses del país en décadas”, pero su mensaje fue recibido con escepticismo por parte de los CEO de grandes multinacionales. “Dijo lo que debía, pero sabemos que lo que se avecina no es bueno”, manifestó uno de ellos.

Un Ecosistema Empresarial en Crisis

Los líderes del sector, a pesar de aplaudir a Javier Milei, están preocupados por la disparidad entre las perspectivas positivas del gobierno y el pragmatismo del mercado. El desafío radica en respaldar el plan macroeconómico mientras se aboga por una intervención en la microeconomía antes de que los recursos se agoten.

“Es alarmante que el Gobierno convalide la informalidad en el conteo de empleabilidad”, expuso un representante de una empresa de consumo. La competitividad se ve gravemente afectada no solo por altos impuestos, sino también por un creciente trabajo no registrado.

Recesión y Consumo: Alarmantes Caídas

Un reciente estudio de Scentia reveló que el consumo ha disminuido un 3,4% en términos interanuales. Esta caída, comparada con los índices de la crisis de 2001, sugiere un agotamiento del poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Problemas Estructurales: Presión Impositiva

El círculo empresarial siente que la presión fiscal es insostenible. “Pagamos impuestos que prácticamente disparan el costo de producción un 40%”, comentó un CEO en off the record. Sin embargo, no hay señales de que se implementen reformas tributarias significativas.

El Futuro de las Empresas: Incertidumbre y Desafíos

La preocupación entre los empresarios se intensifica ante la incertidumbre sobre quiénes realmente se beneficiarán si se logra la reactivación económica. Muchos temen que, sin cambios en las políticas fiscales, el cierre de fábricas sea una realidad inevitable.