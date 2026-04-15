Chagas: 1,3 millones de argentinos afectados, síntomas y claves sobre la enfermedad

La Enfermedad de Chagas es una realidad silenciosa en Argentina, donde aproximadamente 1,3 millones de personas viven con esta afección que puede pasar desapercibida por años, llevando a complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

Esta enfermedad es provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, que se transmite principalmente a través de la vinchuca, un insecto que frecuenta viviendas precarias, sobre todo en áreas rurales del norte del país. Además, existen otras formas de contagio, como la transmisión de madre a hijo, transfusiones de sangre no controladas y trasplantes de órganos.

¿Qué es la Enfermedad de Chagas?

La enfermedad se divide en dos etapas diferenciadas. La fase aguda, que ocurre poco después de la infección, generalmente es leve o puede ser asintomática. Con el tiempo, puede evolucionar hacia una fase crónica que puede perdurar durante décadas sin mostrar síntomas claros.

Sin embargo, cerca del 30% de aquellos infectados desarrollan complicaciones que afectan órganos vitales, principalmente el corazón y el sistema digestivo.

Síntomas de la Enfermedad

En la fase aguda, los síntomas pueden incluir:

Fiebre prolongada

Cansancio general

Inflamación en el sitio de la picadura

Hinchazón de un ojo (signo de Romaña)

La etapa crónica puede ocultar signos durante años, pero, cuando aparecen, pueden ser severos:

Problemas cardíacos, como arritmias o insuficiencia cardíaca

Agrandamiento del corazón

Trastornos digestivos, que pueden incluir el agrandamiento del esófago o colon

Un Desafío para la Salud Pública

Los especialistas subrayan que la detección temprana del Chagas es uno de los mayores desafíos. Muchos infectados ignoran su estado, lo que retrasa el tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones futuras. Aunque en los últimos años se han implementado campañas de prevención y control del vector, así como análisis en embarazadas, la enfermedad sigue siendo una de las patologías desatendidas más relevantes en América Latina.

El diagnóstico generalmente se realiza mediante análisis de sangre, y la efectividad del tratamiento es mayor entre más pronto se inicie. Por ello, se aconseja a las personas que han vivido o viven en zonas de riesgo realizarse controles periódicos.

Al aumentar la concienciación, mejorar el acceso al diagnóstico y mantener políticas sostenidas, la meta es clara: minimizar el impacto de una enfermedad que, aunque silenciosa, sigue afectando a millones de argentinos.