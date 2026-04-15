Eric Swalwell y Tony Gonzales renuncian al Congreso por acusaciones de conducta sexual inapropiada

En un giro inesperado, los congresistas Eric Swalwell y Tony Gonzales han presentado sus renuncias, dejando su futuro político en el aire tras ser acusados de conducta sexual inapropiada.

Un Adiós Abrupto al Congreso

El representante demócrata Eric Swalwell renunció a su cargo el martes a las 2 p.m. ET, seguido por el republicano Tony Gonzales, quien verá su renuncia efectiva a la medianoche del mismo día. Ambas partidas se producen en un clima de intensa presión tras la aparición de acusaciones serias en su contra.

Presión Bipartidista y Amenazas de Expulsión

Las renuncias de Swalwell y Gonzales se produjeron después de que legisladores de ambos partidos comenzaron a discutir resoluciones para expulsarlos, argumentando que las acusaciones comprometían su capacidad para representar a sus electores.

Las Acusaciones Contra Swalwell

Swalwell, quien durante años fue visto como un potencial gobernador de California, fue acusado por una ex asistente de agresión sexual en dos ocasiones. Una serie de informes recientes también revelaron que varias mujeres denunciaron haber recibido mensajes sexuales no deseados de su parte.

Cambio en la Carrera por la Gobernación de California

Tras la renuncia de Swalwell, el gobernador Gavin Newsom declaró que se llevará a cabo una elección especial el 18 de agosto para llenar el asiento que ha quedado vacante en el distrito 14 de California.

La Situación de Tony Gonzales

Por su parte, Gonzales, quien fue elegido por primera vez en 2020, enfrentaba presiones para dimitir luego de admitir haber tenido una relación con una asistente que posteriormente se suicidó. Aunque había decidido no buscar la reelección, los ecos de las revelaciones sobre Swalwell aumentaron la presión para su salida inmediata.

Comentarios de Legisladores

La representante demócrata Nydia Velázquez afirmó: «El Congreso no debe tolerar a representantes que abusan de su personal y traicionan la confianza pública.» Mientras tanto, la republicana Nancy Mace enfatizó que «el Congreso tiene un problema con los depredadores.»

Consecuencias y Reacciones

La abogada de una de las acusadoras de Swalwell, Lisa Bloom, criticó su salida, señalando que sólo busca evadir las consecuencias. Afirmó que el público está cansado de estas situaciones y de la victimización de mujeres por hombres en posiciones de poder.

Defensa de Swalwell

El abogado de Swalwell ha negado categóricamente todas las acusaciones, describiéndolas como un ataque político orquestado para dañar su reputación.

¿El Futuro del Congreso?

Además de los casos de Swalwell y Gonzales, también se están considerando expulsiones de otros legisladores bajo investigaciones por conducta inapropiada. La historia del Congreso revela que solo seis miembros han sido expulsados en su historia, siendo el más reciente el caso de George Santos, cuyo engaño llevó a su salida en 2023.