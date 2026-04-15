Crisis en el PAMI: Médicos en paro suspenden cirugías y colapsan turnos

Crisis en el PAMI: Pacientes en Riesgo por Suspensión de Cirugías

La situación en el sistema de salud argentino se torna crítica, con pacientes cuya vida está en peligro debido a la suspensión de cirugías programadas por la obra social PAMI. En un giro inesperado, un paciente anciano, que esperaba una cirugía cardiológica urgente, se enfrenta a la realidad de un insumo clave que no fue entregado a tiempo.

Suspensiones que Ponen en Peligro la Salud Las complicaciones comenzaron cuando, a último momento, la obra social PAMI canceló una intervención quirúrgica crucial por falta de insumos. A pesar de que estaban aprobadas las compras, la empresa proveedora informó que no contaba con el stock necesario. En medio de esta crisis, la obra social se enfrenta a un desfinanciamiento alarmante, agravado por un reciente paro de médicos que protestan por la reducción de sus honorarios.

Una Crisis que Afecta a los Jubilados Más de 6 millones de jubilados dependen del PAMI, y cada día surgen nuevos desafíos. La deuda con farmacias y centros de salud lleva meses acumulándose, desatando una serie de problemas que afectan directamente a los afiliados. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, alerta sobre la gravedad de la situación, comparándola con las crisis más profundas de la historia del instituto.

El Efecto Cascada de la Deuda La reciente ola de paros de médicos de cabecera y la creciente insatisfacción de los afiliados muestran la magnitud de una crisis en ascenso. Semino enfatiza que los recortes en servicios fundamentales han creado un «cuello de botella» en la atención médica. La falta de pagos a proveedores y la escasez de quirófanos son solo algunas de las consecuencias de esta situación insostenible.

Historias de Pacientes en el Limbo Un caso representa la angustia de muchos: un padre que lleva meses esperando una cirugía por una obstrucción intestinal. Tras conseguir una consulta privada, el diagnóstico reveló un tumor que requiere intervención inmediata. A pesar de la urgencia, los centros de salud están desbordados, y las demoras se convierten en semanas, incluso meses.

El Colapso en la Atención Médica “Los médicos ya no están cobrando a tiempo y hay menos turnos disponibles”, señala Semino, quien invita a los jubilados a comunicarse con la Defensoría ante cualquier interrupción en sus tratamientos. La crisis se extiende no solo a los médicos, sino también a farmacias y clínicas, que luchan con la falta de cobertura por parte del PAMI.

Desafíos Estructurales en el Sistema de Salud Desde la reducción drástica de los turnos disponibles hasta el achicamiento en los honorarios de los médicos, la situación se complica. Los médicos explican que ahora dependen de cuotas fijas que son insostenibles. Este nuevo formato limita las consultas y altera el acceso a tratamientos médicos necesarios.