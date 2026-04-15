Estacionar en Córdoba: Pago digital, más controles y solo naranjitas autorizados

La gestión municipal de Daniel Passerini presentó un ambicioso plan para transformar el estacionamiento en la ciudad de Córdoba, con un enfoque en la regularización y modernización de la actividad.

El propósito del nuevo sistema incluye la expansión del control del estacionamiento medido a barrios periféricos, una aplicación renovada y una alianza con la Policía Provincial para erradicar la actividad de cuidacoches ilegales.

Presentación del Plan en el Concejo Deliberante

En la comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, el Ejecutivo municipal expuso los lineamientos centrales para reestructurar el sistema de estacionamiento y abordar la presencia de «naranjitas». Sin un proyecto específico, se busca un consenso con los concejales para establecer normas efectivas y aplicables.

Integración de Nuevas Tecnologías

Los secretarios Rodrigo Fernández (Gobierno) y Raúl La Cava (Políticas Sociales) presentaron una propuesta que se apoya en la reciente reforma al Código de Convivencia provincial. Esta normativa establece un plazo de 30 días para que el municipio adapte sus regulaciones.

Expansión del Sistema Medido

La propuesta incluye una notable ampliación del área actual de estacionamiento, que ahora abarcará sectores como el centro ampliado y barrios como Cerro de las Rosas y Villa El Libertador. El nuevo horario de estacionamiento será de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, mientras que el tiempo restante, incluyendo fines de semana y feriados, quedará libre de cargos.

Eliminación del Intercambio Directo

Una de las claves del plan es erradicar el intercambio de dinero entre conductores y cuidacoches, implementando «constatadores de estacionamiento» para verificar los pagos.

Una Aplicación para Facilitar el Proceso

El sistema se integrará a la aplicación municipal Mi Docta, donde los usuarios podrán activar su tiempo de estacionamiento sin necesidad de intermediarios.

Recaudación y Legalización

Actualmente, el estacionamiento medido genera unos $50 millones mensuales. Con la expansión, el municipio espera incrementar esta cifra y financiar el ordenamiento de los cuidacoches legales. Los naranjitas autorizados, vinculados a cooperativas habilitadas, recibirán ingresos de manera transparente por cada control realizado.

Diferenciación en el Modelo Laboral

Respecto al conflicto social en torno a la actividad, el gobierno municipal distingue entre cooperativas históricas y la creciente informalidad que interfiere con el orden público. Se estiman entre 1,000 y 1,500 cuidacoches ilegales en contraposición a los 350 registrados oficialmente.

Intervención Policial y Normativas Claras

Con las nuevas disposiciones provinciales, se permitirá la acción policial ante cuidadores no autorizados, como se ha hecho en el Parque Sarmiento. La Cava enfatizó la importancia de no criminalizar el trabajo de las cooperativas formales, destacando que el problema radica en la informalidad exacerbada por la crisis económica actual.

Próximos Pasos en el Debate

El diálogo en el Concejo Deliberante continuarán la próxima semana, donde la Secretaría de Ciudad Inteligente presentará actualizaciones sobre la app de estacionamiento, asegurando que la tecnología esté al servicio de un sistema más eficiente y ordenado.