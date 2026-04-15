Trump: Diálogos de paz entre EE.UU. e Irán podrían reanudarse en 48 horas

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha abierto la puerta a un nuevo ciclo de diálogo con Irán en Islamabad, elogiando el trabajo del jefe del ejército paquistaní como mediador clave en este proceso.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una entrevista reciente con un periodista en Islamabad, donde se llevaron a cabo las primeras rondas de conversaciones sobre un alto al fuego. Trump instó a permanecer en la ciudad, sugiriendo que «algo podría suceder en los próximos dos días».

Un Mediador Eficaz

Trump destacó la labor del mariscal de campo Asim Munir, afirmando que es «fantástico» en su función de facilitador de las pláticas. La buena relación entre ambos es un factor que podría favorecer el avance en las negociaciones, que ya están en marcha.

Expectativas sobre el Reinicio de Conversaciones

Un funcionario paquistaní anticipó el reinicio de las pláticas, aunque con la advertencia de que estas podrían tardar uno o dos días más de lo que sugirió Trump. «El juego está en marcha», declaró el funcionario, mientras Islamabad se apresura a establecer una fecha para reuniones antes de que finalice el alto al fuego el 22 de abril.

El Contexto de las Conversaciones

Las afirmaciones de Trump emergen tras largas horas de discusiones que concluyeron este fin de semana, donde el vicepresidente JD Vance abandonó la mesa de negociaciones alegando que Irán no presentó un compromiso claro para no buscar armas nucleares.

Bloqueo Naval y Tensiones en la Región

Tras el encuentro, Trump anunció un bloqueo naval sobre barcos que utilicen puertos iraníes en el Golfo, como parte de un esfuerzo por presionar la economía iraní. La tensión aumentó cuando se cerró el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que disparó los precios del crudo.

Nuevas Negociaciones entre Israel y Líbano

Mientras tanto, Israel y Líbano han iniciado negociaciones en Washington, derivadas del conflicto que escaló tras un ataque conjunto de EE. UU. e Israel sobre Irán. Aunque las discusiones fueron calificadas de “productivas”, Hezbollah ya ha señalado que no se adherirá a algún acuerdo que surja de estas pláticas.

Tensiones por la Enriquecimiento de Uranio

Un punto crucial en las negociaciones girará en torno a las exigencias de EE. UU. sobre la suspensión del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, un tema complicado que está generando fricciones entre ambas naciones. Las demandas estadounidenses para un cese a largo plazo enfrentan la resistencia iraní, que busca un acuerdo más corto.

Próximos Pasos en el Proceso de Paz

Con líderes de Arabia Saudita, Egipto y Turquía presentes en Islamabad, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, planea visitar varios países en busca de apoyo para el proceso de paz y discutir posibles reparaciones de guerra exigidas por Irán.