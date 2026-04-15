Inclusión en el Ecoparque: Nuevos colaboradores con discapacidad para atención al público

La ciudad de Buenos Aires avanza hacia la inclusión laboral con un proyecto innovador. La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, anunció la incorporación de 37 personas con discapacidad a los equipos del Ecoparque, una de las principales atracciones de la ciudad.

Durante una presentación especial, Muzzio destacó el compromiso de la ciudad con la inclusión, detallando cómo este grupo, en su mayoría jóvenes neurodivergentes, se unirá a la atención de miles de visitantes en el Ecoparque de Palermo. Este espacio verde, que recibe cerca de 15,000 personas cada fin de semana, refuerza su misión de diversidad y accesibilidad.

Una iniciativa pionera en inclusión

La inclusión de estos nuevos integrantes se enmarca en el Plan de Acción de Discapacidad 2023-2027, cuyo objetivo principal es generar oportunidades laborales significativas para personas con discapacidad, facilitando un entorno de trabajo inclusivo y accesible.

Composición del equipo y proceso de selección

El equipo seleccionado, formado por jóvenes de entre 20 y 36 años, proviene de una base de datos de 3,800 currículums. Muzzio explicó que se priorizó la convocatoria a aquellos que cumplen con las habilidades y conocimientos necesarios para los puestos ofrecidos

Antes de comenzar en sus roles, los nuevos empleados completaron un programa de capacitación de cuatro meses, que tuvo lugar hasta marzo de este año. Esta fase inicial garantizó que cada uno estuviera plenamente preparado para su trabajo en el Ecoparque.

Atención y diversidad en el Ecoparque

El Ecoparque se ha reconfigurado para mejorar la atención al público, instalando siete postas informativas estratégicamente ubicadas. Estos nuevos guías no solo dominan el inglés y el portugués, sino que también están capacitados para promover el trabajo de conservación y educación ambiental del parque.

Un entorno laboral inclusivo

El horario de trabajo del equipo varía entre 4 y 8 horas, adaptándose a la dinámica del parque. Muzzio destacó la importancia de esta iniciativa, recordando que aproximadamente el 10% de la población de la ciudad vive con algún tipo de discapacidad y enfrenta un desempleo que puede alcanzar el 85%.

Entre los datos más relevantes, se mencionó que más de 300,000 personas con discapacidad residen en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales solo el 15.7% logra acceder a un empleo formal.

Un modelo colaborativo

El desarrollo del programa se llevó a cabo en colaboración con organizaciones que trabajan en el campo de la discapacidad, como ADEEI, AMIA, CILSA, y otras. Este enfoque integral garantiza que la transición al mundo laboral sea fluida y exitosa.

Durante su proceso formativo, que se desarrolló entre noviembre y febrero y en el marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas, los participantes adquirieron tanto conocimientos teóricos como prácticos, asegurando que estén equipados para desempeñarse en un entorno real de trabajo.

Con el apoyo técnico y el acompañamiento de sus familias y profesionales, esta iniciativa demuestra que la inclusión laboral es no solo posible, sino necesaria para construir una sociedad más equitativa.