Nuevo Boleto Obrero: Más Subsidios para Trabajadores de AVEX

La Municipalidad de Río Cuarto, en colaboración con el Gobierno de Córdoba, ha puesto en marcha un nuevo Boleto Obrero Social que busca facilitar el traslado de los empleados de la planta avícola AVEX. Esta importante medida beneficiará a alrededor de 450 trabajadores, permitiendo que la provincia asuma el 50% del costo del pasaje.

El convenio fue formalizado con la empresa de transporte urbano **SAT**, como parte de un esfuerzo conjunto para mejorar la accesibilidad de los trabajadores. Las autoridades han señalado que la iniciativa garantiza tanto los viajes de ida como de regreso bajo condiciones adecuadas, asegurando así un transporte seguro y eficiente.

Mejoras en el Transporte Urbano

Para implementar este esquema, se llevarán a cabo **modificaciones en diversas líneas del transporte urbano**. Los recorridos y horarios se adaptarán a los turnos laborales, lo que incluye horarios nocturnos, aumentando la conectividad hacia la planta y mejorando la previsibilidad de los traslados.

Un Contexto Económico Desafiante

Las autoridades provinciales han explicado que esta medida responde a un contexto de **retracción económica** y reducción de frecuencias de transporte, lo que ha afectado la movilidad de los empleados. Por ello, se enfatiza la necesidad de implementar políticas que mantengan el empleo y faciliten el acceso a los lugares de trabajo.

Inversión y Vigilancia del Sistema

El convenio también contempla un **seguimiento del funcionamiento del sistema de transporte**, así como la posibilidad de ampliar el esquema según la demanda. La inversión estimada para mantener este beneficio fluctúa entre **50 y 80 millones de pesos mensuales**.