Ejército de EE. UU. reporta la muerte de cuatro personas en ataque naval en el Pacífico Este

Los recientes ataques navales de Estados Unidos, que han resultado en la muerte de cuatro personas en el océano Pacífico, generan un profundo debate sobre las acciones militares en la región. Este es el tercer ataque mortal en solo cuatro días.

El Comando Sur de EE.UU., encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, anunció el ataque en una publicación en redes sociales, afirmando, sin aportar pruebas, que las víctimas eran «narcoterroristas». Desde septiembre, estos ataques han cobrado al menos 174 vidas, según declaraciones de la propia institución.

Cuestionamientos a las Justificaciones Militares

A pesar de las afirmaciones de que los objetivos eran involucrados en el narcotráfico, expertos legales y defensores de derechos humanos critican estas acciones, calificándolas de ejecuciones extrajudiciales que vulneran tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional. Argumentan que el ejército no puede ejecutar a civiles acusados de delitos sin un debido proceso.

Imágenes y Comunicación Confusa

El post del Comando Sur incluía un video aéreo borroso que mostraba una explosión en un barco, reclamando que «inteligencia confirmaba que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico». Sin embargo, el lenguaje utilizado en esta nueva publicación es casi idéntico al de días anteriores, lo que genera dudas sobre la veracidad de las afirmaciones.

Reacciones a Nivel Internacional

El expresidente Donald Trump ha defendido los ataques, sosteniendo que EE.UU. se encuentra en un «conflicto armado» con cárteles latinoamericanos. Sin embargo, funcionarios de la ONU han afirmado que la ley humanitaria internacional no permite la muerte de personas acusadas de narcotráfico y han subrayado que no se ha demostrado que los objetivos representaran una amenaza inminente.

Demandas y Reacciones de los Derechos Humanos

En enero, se presentó una demanda federal a nombre de las familias de dos hombres de un pueblo pesquero de Trinidad que fueron asesinados en un ataque de octubre. Según sus abogados, “las muertes premeditadas carecen de justificación legal”. La ACLU ha denunciado que muchos de los fallecidos eran pescadores tratando de subsistir.

Un Análisis Crítico de la Situación

El ACLU agregó que la administración busca redefinir a los civiles como «combatientes», intentando otorgar inmunidad a funcionarios federales por muertes causadas. Los representantes demócratas Joaquín Castro y Sara Jacobs han alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta serie de muertes, afirmando que «cada asesinato ocurrió fuera de cualquier conflicto armado reconocido y sin el debido proceso».

El consenso entre los especialistas legales se alinea con la idea de que la administración ha llevado a cabo una campaña prolongada de «ejecuciones extrajudiciales». Esta situación continúa suscitando preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la legalidad de las acciones militares en la región.