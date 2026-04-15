Conductor sin seguro ni licencia choca contra auto estacionado

Un siniestro vial ocurrió al caer la tarde en la zona sur de Comodoro Rivadavia, pero afortunadamente no dejó heridos. Los detalles del incidente revelan la falta de documentación del conductor.

El accidente tuvo lugar a las 18:55 horas en la intersección de las calles Abel Hipóliti y Chenque. Un vehículo Peugeot 207 impactó contra un Chevrolet Cruze que se encontraba correctamente estacionado, generando daños materiales considerables, aunque sin consecuencias personales.

Intervención policial y falta de documentación

Al llegar al sitio, los agentes de la Comisaría Seccional Cuarta comprobaron que el conductor del Peugeot, identificado como Pablo Emilio S., no tenía la documentación necesaria para manejar. Carecía tanto de licencia de conducir como de seguro obligatorio, lo que llevó al secuestro inmediato del vehículo.

Resultados del test de alcoholemia

Durante la intervención, se requirió la participación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado de 0,00 g/l de alcohol en sangre, lo que indica que no estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

«El vehículo Peugeot 207 será trasladado al corralón municipal tras la intervención de la grúa de tránsito.»

A pesar de la falta de papeles, el incidente se resolvió sin heridos, dejando únicamente daños materiales en los automóviles involucrados.