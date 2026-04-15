INDEC: Una familia necesita $1.434.000 para no ser pobre

En marzo de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes requería más de $1.434.464 para mantenerse por encima de la línea de pobreza, y $658.011 para evitar caer en la indigencia, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante el tercer mes de 2026, la canasta básica total (CBT) experimentó un incremento del 2,6%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) subió un 2,2%. Ambos aumentos estuvieron por debajo de la inflación general, que alcanzó 3,4% en el mismo periodo.

Según el INDEC, la inflación de marzo fue del 3,4%

En lo que va del año, la CBT acumuló un aumento del 9,6% y la CBA un 11,6%, superando la inflación general del 9,4%.

Un Crecimiento Acelerado en Términos Anuales

En comparación interanual, la CBT incrementó 30,4% mientras que la CBA lo hizo en un 32,8%, situándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.

Análisis del Ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que “hay una fuerte desaceleración en la Canasta Básica Alimentaria”, que pasó de un aumento del 3,2% en febrero a un 2,2% en marzo. La variación mensual de la CBT también disminuyó, bajando de 2,7% a 2,6%.

Proyecciones Económicas

El economista Santiago Casas de EcoAnalytics, comentó que, aunque la CBT desaceleró al 2,6%, presenta un aumento trimestral anualizado del 43,7%. Esto sugiere que, con los salarios aumentando a un ritmo inferior, es probable que la pobreza siga creciendo en el primer trimestre del año.

Definiciones de Canasta Básica

La CBA se determina considerando los requisitos calóricos y proteicos necesarios para un hombre adulto de entre 30 y 60 años con una actividad moderada. Este análisis se basa en la información recopilada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Por otro lado, la CBT se amplia a través de la CBA, incorporando bienes y servicios no alimentarios. Según el INDEC, la estimación se basa en el coeficiente de Engel (CdE), que establece la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de la población.

Inflación Persistente

La inflación de marzo fue reportada en un 3,4%, acumulando hasta la fecha un 9,4% en el año.

Las categorías con mayores incrementos fueron Educación, que creció un 12,1% por el inicio del ciclo escolar, y Transporte, que subió 4,1% debido al aumento en combustibles y tarifas de transporte público.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas destacó como el más impactante, especialmente debido al aumento en Carnes y derivados, que subieron un 6,9%.

Por el contrario, los grupos de Bienes y servicios diarios y Equipamiento y mantenimiento del hogar mostraron variaciones menores, del 1,3% en ambos casos.