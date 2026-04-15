Oposición en Diputados: Reviven Proyectos ante Récord de Deuda con Tarjetas de Crédito

La crisis del sobreendeudamiento en Argentina impulsa a la oposición a recuperar protagonismo en la Cámara de Diputados. En este contexto, se discuten iniciativas que buscan aliviar la carga financiera de los ciudadanos.

La Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el peronista Hugo Yasky, se reunirá este miércoles para debatir casi una veintena de propuestas que abordan el creciente problema del sobreendeudamiento. Con los niveles de morosidad alcanzando cifras récord, la necesidad de acción es urgente.

Medidas Propuestas para Aliviar la Carga Financiera

Entre las iniciativas presentadas se encuentran: la condonación de al menos el 50% de los intereses punitorios, planes de pago accesibles y hasta la posibilidad de declarar una emergencia financiera que dure más de un año. También se sugieren plazos de gracia de 60 días y mediaciones obligatorias que beneficien a los deudores responsables.

Factores que Impulsan el Aumento de la Morosidad

Los proyectos subrayan que la situación económica actual es la principal causa del incremento en la morosidad. Factores como la inflación creciente, la presión fiscal sobre los salarios y el aumento de tarifas de servicios públicos han contribuido a este fenómeno, que se agrava aún más por las altas tasas de interés.

Expertos Invita para Debatir la Situación

Para la primera jornada de discusión, se convocará a diversos expertos. Entre ellos, se encuentran Luci Cavallero, socióloga del Conicet, y Arturo Pozzali, defensor adjunto del pueblo de CABA, quienes aportarán sus perspectivas sobre esta problemática que afecta a millones de argentinos.

Desafíos para la Aprobación de las Propuestas

A pesar del interés mostrado por la oposición, el avance de estas iniciativas no está asegurado. El oficialismo cuenta con mayoría en la comisión y ha desviado algunos proyectos a otras áreas, lo que podría complicar su debate. Sin embargo, la oposición se siente motivada tras obtener 125 votos en una reciente sesión, acercándose al quórum necesario para discutir temas complicados para el gobierno.

Creciente Alarma por la Morosidad

Los indicadores alertan sobre el alarmante crecimiento de la morosidad, que ha alcanzado su nivel más alto en 22 años. Las dificultades para cumplir con los pagos de préstamos persisten, afectando tanto a bancos tradicionales como a entidades financieras más nuevas.

Un informe de EcoGo revela que la mora en los bancos ha escalado al 11,2%, cuadruplicándose en un año y medio. La irregularidad en los pagos a nivel familiar es la más alta desde 2004, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar esta crisis financiera.

Otras Iniciativas en la Agenda Opositora

La oposición no se limita a la problemática del sobreendeudamiento. El interbloque Unidos, bajo la presidencia de Gisela Scaglia, también busca revivir el proyecto de Ficha Limpia, que impediría que personas condenadas por delitos graves puedan presentarse como candidatos. Esta acción busca presionar al oficialismo, que ahora tiene la mayoría en la Cámara Baja y ha expresado su apoyo a la norma.