Explosión en clase: un experimento escolar obliga a evacuar el colegio

Alarma en La Plata: Explosión en un Aula Genera Evacuación en Colegio

Un experimento científico se torna peligroso y provoca la alerta de las autoridades educativas.

Un incidente inesperado sacudió el Colegio San Blas en City Bell, La Plata, cuando una explosión durante una clase despertó la preocupación de padres y docentes. La explosión de una botella que contenía una mezcla de gases obligó a la evacuación inmediata de los estudiantes.

El hecho se produjo mientras un alumno realizaba un experimento en el aula de 4°A. Según informaron fuentes locales, el plástico de la botella no soportó la presión acumulada y estalló, generando una nube de humo en el ambiente.

Evacuación Preventiva y Control Médico Ante la emergencia, el personal docente llevó a cabo una evacuación rápida para garantizar la seguridad de los alumnos. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes, y se solicitó la intervención de autoridades de salud y seguridad. Equipos del SAME llegaron para realizar controles médicos a los estudiantes que presenciaron el evento.

Condición de los Alumnos A pesar de la situación, solo se reportaron casos de irritación en las mucosas, sin heridas graves ni lesiones severas. Esto fue un alivio tanto para los padres como para el personal del colegio.

Asistencia de Bomberos y Policías Especializadas Además de los profesionales de salud, el lugar recibió la visita de Bomberos y miembros de la Policía Ecológica. Estos equipos llevaron a cabo pericias para evaluar cualquier riesgo potencial en las instalaciones, y se decidió finalizar la jornada escolar de manera anticipada.

Investigación y Comunicación a Padres Los directivos del colegio realizaron la denuncia correspondiente, que ha sido caratulada como “averiguación de ilícito” ante la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial platense. En medio de la conmoción, el establecimiento se comunicó con los padres para informarles sobre lo ocurrido, explicando que se había generado un olor invasivo y partículas en el aire tras la explosión.