Citigroup eleva ingresos por trading a máximos en 10 años, superando pronósticos

El gigante financiero Citigroup ha reportado sus ingresos trimestrales más altos en diez años, gracias a un entorno de mercado volátil que ha beneficiado su estrategia de recuperación liderada por Jane Fraser.

Resultados Impresionantes en Renta Fija y Acciones

La unidad de renta fija, reconocida como la segunda más grande de Wall Street, generó 5.200 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre, un 13% más que el año anterior. Además, el negocio de acciones marcó un récord con ingresos de 2.100 millones de dólares, creciendo un notable 39% en comparación con el año pasado.

Aumento en el Rendimiento y Positiva Reacción del Mercado

Las acciones de Citigroup experimentaron un incremento del 2,4%, alcanzando los 129,35 dólares, durante las operaciones previas a la apertura en Nueva York. Este crecimiento se acompaña de un rendimiento sobre el capital común tangible del 13,1%, el más alto en cinco años, superando el 9,1% registrado hace un año.

Desempeño Variado en Diferentes Unidades

A pesar del éxito general, la división bancaria, bajo la dirección de Vis Raghavan, fue la única que no logró un apalancamiento operativo positivo. Las comisiones en este sector aumentaron un 12% interanual, totalizando 1.230 millones de dólares, pero quedaron por debajo de las estimaciones del mercado.

Ganancias y Efectos de la Volatilidad del Mercado

La ganancia neta de Citigroup alcanzó 5.800 millones de dólares, equivalente a 3,06 dólares por acción, en comparación con la expectativa promedio de 2,66 dólares pronosticada por analistas. Los ingresos totales, que ascendieron a 24.600 millones de dólares, también superaron las previsiones de Wall Street.

Iniciativas Futuros y Desafíos en el Horizonte

Citigroup también anunció que planea recomprar 6.300 millones de dólares en acciones durante este trimestre, y espera que estas recompras sean superiores a las del próximo año. Mientras tanto, la empresa ha enfrentado un aumento en los gastos, con costos que crecieron un 7% interanual.

Visión de Crecimiento para el Sector de Tarjetas

El negocio de tarjetas de crédito de Citigroup, ahora separado, reportó un crecimiento del 4% en ingresos debido a un mayor gasto de clientes y un aumento en nuevas cuentas. Sin embargo, el banco anticipa mayores provisiones para pérdidas crediticias debido a la incertidumbre macroeconómica.

Incremento en Servicios Financieros Globales

Los ingresos del sector de servicios, clave para las operaciones internacionales de la entidad, aumentaron un 17%, alcanzando 6.100 millones de dólares. Además, el área de gestión patrimonial, que ahora incluye la banca minorista, reportó un incremento del 11% en ingresos, a medida que la firma evalúa oportunidades de expansión, incluida la compra de otra entidad financiera.