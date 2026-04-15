Empresarios de 10 provincias exigen emergencia industrial ante caídas históricas en la actividad

En un intenso encuentro en Tucumán, los industriales del norte argentino alzaron su voz ante la falta de respuesta del gobierno. Con un llamado urgente a la emergencia sectorial, buscan un cambio que frene el deterioro de sus actividades productivas.

Los representantes de las provincias norteñas de Argentina se reunieron en el Parlamento del Norte Grande, donde expresaron su alarma por la situación crítica que atraviesa el sector industrial. En un manifiesto contundente, solicitaron respuestas inmediatas de la administración nacional, enfatizando la necesidad de declarar la emergencia sectorial ante la adversidad que enfrentan.

La grave situación económica del Norte

El informe presentado por UNINOR revela una alarmante caída del 8,7% en la actividad manufacturera en comparación con el año anterior, con un retroceso acumulado del 6% en el primer trimestre. Los empresarios alertaron que el panorama productivo regional se encuentra en un estado de «marcado deterioro».

Vulnerabilidad y cierre de fábricas

Los industriales hicieron hincapié en la fragilidad de la producción en el interior del país, afirmando que el cierre de fábricas no es solo un hecho ocasional, sino que podría significar «pérdidas irreversibles». Ante esto, dejaron claro que su intención no es mendigar, sino reivindicar un estado crítico que necesita atención urgente.

Unidad y determinación: un frente sólido

La fortaleza del reclamo fue evidente en la unión de líderes de diversas provincias, quienes respaldaron el manifiesto. Entre ellos se encontraban Jorge Rocchia Ferro, José María Cantos, y otros destacados representantes de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, y más.

Demandas específicas al gobierno

La preocupación principal recae sobre la asfixia impositiva. Los industriales propusieron una revisión de las cargas fiscales, la eliminación de obstáculos para el comercio interprovincial, y la suspensión de ejecuciones de deuda durante la crisis. Estas distorsiones tributarias, según enfatizan, han impactado severamente en la competitividad de las empresas.

Los industriales del Norte Grande endurecieron el reclamo ante la crisis del sector

Política y economía: un diálogo necesario

El acto se llevó a cabo en un entorno propicio para el diálogo, con la presencia de altos funcionarios, incluido el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo. Los industriales aprovecharon para instar a los legisladores a actuar con celeridad y determinación ante la crisis.

Reunión de legisladores y empresarios

Legisladores nacionales y provinciales respondieron al llamado, destacándose figuras como Eduardo Tassano y Gustavo Valdés. Los industriales subrayaron la importancia de transformar este encuentro en una agenda de trabajo continua, orientada a la búsqueda de soluciones efectivas.

Empresarios, funcionarios y legisladores de diez provincias se reunieron en Tucumán

El mensaje final de los industriales fue claro y contundente, sentenciando que: «Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región.» Este llamado combina un fuerte reclamo por lo que consideran medidas esenciales para evitar un colapso inminente del sector industrial en el norte argentino.