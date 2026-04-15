Continúa el embargo de bienes a los padres de Roberto Baratta por investigación de enriquecimiento ilícito

Rechazo a las Medidas Cautelares de los Padres de Roberto Baratta

La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado la decisión de no levantar las medidas cautelares que afectan a Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, padres del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.

La Sala IV de la Cámara, presidida por el doctor Javier Carbajo y acompañada por los jueces Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, consideró inadmisible el recurso presentado por la defensa de los padres de Baratta. Este recurso buscaba cuestionar la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que había respaldado la decisión del juez federal número 12, Ariel Lijo.

En su fallo, el tribunal confirmó las medidas cautelares que incluyen el bloqueo de los fondos en dos plazos fijos del Banco Nación y el embargo de una propiedad de 800 metros cuadrados ubicada en el “Country Club Mapuche”, en Pilar. La Corte argumentó que la resolución no es una sentencia definitiva y que la defensa no había demostrado algún motivo federal que justifique la apertura de un nuevo procedimiento.