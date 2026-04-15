INDEC asegura que la inflación de marzo alcanza su nivel más alto del año

La Inflación en Argentina Aumentó un 3,4% en Marzo: Desglose de los Factores Clave

En un escenario económico desafiante, la inflación en marzo alcanzó un 3,4%, mostrando una notable aceleración comparada con el mes anterior. Este aumento implica que en el primer trimestre del año la inflación acumulada llegó al 9,4%.

Aumento Interanual y Causas del Incremento

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la variación interanual se situó en un 32,6%. Este incremento en los precios ha generado preocupación entre consumidores y autoridades.

Educación y Servicios: Principales Impulsores de la Inflación

El informe del INDEC subraya que el sector de educación fue el que más influyó en este índice, con un significativo aumento del 12%. Este crecimiento se atribuye al inicio del ciclo lectivo y a ajustes en las cuotas escolares.

Además, se observaron incrementos del 5,1% en precios regulados, impulsados por el aumento de tarifas en los servicios públicos. Este fenómeno se traduce directamente en un mayor gasto para los hogares argentinos.

Impacto en Alimentos y Bebidas

El rubro de alimentos y bebidas, el más representativo en la canasta de consumo, también reflejó esta tendencia. A pesar de que su aumento se alineó con el promedio general, su peso en el presupuesto familiar sigue generando preocupación.

Reacciones del Gobierno y Proyecciones Futuras

El presidente Javier Milei expresó que el dato «no es alentador» y lo catalogó como un resultado negativo, aunque confía en que la tendencia de desaceleración se fortalecerá en los próximos meses.

Desde el Ministerio de Economía, se enfatizó que este primer trimestre ya ha consumido la mayor parte de la meta anual de inflación, que era del 10,1%. La aceleración del índice se traduce en un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con febrero, rompiendo así la tendencia de estabilidad que se había observado al inicio del año.

Expectativas para Abril

Analistas privados prevén que la inflación para abril podría rondar el 3%, anticipando una posible recuperación moderada gracias a una mayor estabilidad cambiaria y un descenso en los precios mayoristas. Sin embargo, los expertos destacan que el continuo aumento en tarifas y servicios regulados seguirá siendo un factor de riesgo en los próximos meses.