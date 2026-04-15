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Renuncian presidente y vicepresidente de Central Córdoba por razones personales

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Renuncias en Central Córdoba: José Alfano y Víctor Paz Trotta dejan sus cargos en medio de una crisis

La situación en Central Córdoba se vuelve crítica: su presidente y vicepresidente han decidido dar un paso al costado. ¿Qué significa esto para el futuro del club santiagueño?

Causas de la renuncia

José Alfano, quien asumió la presidencia en 2018 y logró llevar al Ferroviario a la primera división, junto a Víctor Paz Trotta, han renunciado a sus puestos. Según informaron, esta decisión se toma por motivos personales y no tiene relación con la situación institucional del club.

Un momento difícil para el club

A pesar de la victoria en la Copa Argentina en 2024 y de haber competido en la Copa Libertadores 2025, donde sorprendieron al vencer a Flamengo, el equipo dirigido por Lucas Pusineri atraviesa un período complicado. Actualmente, Central Córdoba ocupa el puesto 12 en la tabla del Torneo Apertura con solo 13 puntos y se encuentra en riesgo de descenso.

El futuro administrativo del club

Tras el anuncio de las renuncias, la comisión directiva del Ferroviario comunicó que ha aceptado las renuncias y que el vicepresidente segundo, Hernán Zanni, será el encargado de asumir la presidencia de forma interina. Este movimiento busca asegurar la continuidad administrativa y deportiva del club en un momento tan delicado.

El comunicado que publicó Central Córdoba

El comunicado que publicó Central Córdoba

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