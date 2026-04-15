¿Pueden los sistemas de IA sustituir a jueces y abogados humanos?

Un reciente evento en Astana, Kazajistán, provocó un intenso debate sobre el papel de la inteligencia artificial en el ámbito legal. Estudiantes de 13 países se reunieron para discutir el futuro de la justicia en un mundo cada vez más automatizado.

El Debate sobre la Inteligencia Artificial en la Justicia

El «International MaxUp Legathon» se llevó a cabo en la Universidad Maqsut Narikbayev, donde se exploraron temas cruciales sobre cómo la tecnología está transformando los sistemas legales y los principios éticos asociados.

¿Puede la IA tomar Decisiones Judiciales?

Las decisiones judiciales implican un análisis de hechos, razonamiento moral y empatía humana. La inteligencia artificial carece de emociones, lo que limita su capacidad para considerar circunstancias atenuantes o mostrar compasión.

Los sistemas de IA funcionan mediante la repetición de datos y la identificación de patrones, lo cual puede llevar a errores si se alimentan con información incorrecta. Esta incapacidad para explicar las decisiones tomadas resulta problemática en un entorno judicial donde la justificación es fundamental.

Sergey Pen, Vicepresidente de Ciencia e Innovación en la Universidad Maqsut Narikbayev, sostiene que por estas razones, la IA aún no puede reemplazar a los jueces, quienes aportan un razonamiento legal que la inteligencia artificial no puede replicar.

La IA como Herramienta, No como Solución

En Kazajistán, se están utilizando herramientas de IA para revisar prácticas judiciales y analizar legislación, agilizando el procesamiento de información, pero esto no reemplaza la legitimidad de una decisión, que sigue estando en manos humanas.

«Solo un juez puede legitimar una decisión judicial,» aclara Pen.

La Perspectiva Internacional sobre la IA en la Justicia

En otros países, como China, la IA ha comenzado a integrarse en el sistema judicial, especialmente en tareas básicas. Un estudiante del país destacó que, aunque la IA puede asistir en la identificación de casos similares, no tiene la capacidad de decidir resultados por sí sola.

Por otro lado, estudiantes de Georgia han realizado investigaciones profundas sobre el uso de la IA en el sistema legal, subrayando la brecha entre su viabilidad tecnológica y la legitimidad legal. Abordan los riesgos de emplear algoritmos que carecen de un componente ético.

El Dilema de la Responsabilidad

La principal razón por la que la IA no puede reemplazar a los jueces es la cuestión de la responsabilidad. Mientras que un juez es responsable de sus decisiones, la línea de responsabilidad se vuelve borrosa en el uso de inteligencia artificial. ¿Quién respondería en caso de un error: el programador o el proveedor del servicio?

Los estudiantes de MNU insisten en la necesidad de establecer un marco claro sobre la responsabilidad legal en el uso de IA, sugiriendo que los desarrolladores deben asumir una mayor carga de responsabilidad en caso de daños.

El Futuro de la IA en el Sistema Legal

El Legathon simboliza un momento crucial en la discusión sobre la IA en Kazajistán, donde 2026 será declarado el Año de la Digitalización y la Inteligencia Artificial. La reciente ley de «Inteligencia Artificial» resalta la importancia de la antropocentricidad, enfatizando que la IA debe ser considerada como una herramienta que complementa, pero no reemplaza, la responsabilidad humana.

En un contexto donde la legalidad se vuelve cada vez más algorítmica, es esencial recordar la importancia del elemento humano en el proceso judicial.