Tragedia en La Plata: Camión arrolla a alumno mientras cambia una rueda pinchada

Un devastador accidente tuvo lugar en la Ruta 205, donde un reconocido profesor de la Universidad Nacional de La Plata encontró una muerte trágica tras un inconveniente con su vehículo.

Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, murió este fin de semana al ser atropellado por un camión, luego de detener su auto por un pinchazo.

Un viaje interrumpido por un imprevisto

Lerca Moreno, de 63 años, regresaba a La Plata después de una jornada de clases en el Centro Universitario Regional Saladillo cuando sufrió el pinchazo de un neumático en la Ruta 205.

Un momento fatídico

El profesor se encontraba al volante de su auto Etios rojo y, tras detenerse en el costado de la ruta, descendió para solucionar el problema. En ese momento, fue impactado por un camión que circulaba por la vía, a poca distancia de donde se encontraba.

Consecuencias del accidente

El impacto resultó letal, y el profesor falleció en el acto. El incidente tuvo lugar a cinco kilómetros de la rotonda Ibáñez Frocham, en una zona caracterizada por su intenso tránsito. Su cuerpo permaneció en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Interrupción del tráfico mientras se realizaban las investigaciones

Las autoridades interrumpieron el tránsito en esa sección de la ruta durante varias horas para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y remover el cuerpo del lugar. Posteriormente, fue trasladado a la morgue judicial de Saladillo.

Recordando su dedicación académica

Las primeras informaciones indicaron que el accidente fue reportado el sábado; sin embargo, se confirmó que ocurrió el viernes por la tarde. Lerca Moreno tenía una carrera académica destacada, con más de 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas, y fue reconocido el año pasado por su excepcional labor docente.

Otras noticias trágicas en la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata, que había tenido elecciones el sábado, también fue noticia por un hallazgo alarmante en la Facultad de Arquitectura: el cuerpo sin vida de una bebé de tres meses, encontrado por trabajadores de la construcción. La madre de la niña, que tenía un pedido de búsqueda, fue ubicada más tarde y se informó que su estado de salud es estable.