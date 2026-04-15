El Riesgo País Argentino Baja de 530 Puntos en un Día de Optimismo en los Mercados

A medida que el optimismo global se incrementa, el Riesgo País de Argentina experimenta una notable baja, lo que podría abrir nuevas puertas al financiamiento internacional.

Durante la jornada financiera del martes, el Riesgo País argentino se situó en 525 puntos básicos, según datos de Rava Bursátil. Este descenso indica que los inversores exigen menos retorno por los títulos públicos nacionales, en un contexto marcado por un aumento en las compras de divisas por parte del banco central. Este cambio sugiere una recuperación que podría facilitar el regreso a los mercados internacionales bajo condiciones más favorables.

Detalles del Riesgo País en la Última Jornada

Al finalizar las operaciones del martes 14 de abril de 2026, el Riesgo País se estableció en 525 puntos, una caída notable en comparación con el cierre anterior. Abriendo la jornada en 528 puntos, el índice alcanzó un máximo de 530 puntos y un mínimo de 517 puntos durante el día. Este movimiento está vinculado directamente al comportamiento positivo de los bonos en dólares, que experimentaron subidas de hasta el 1,5%, fortaleciendo la confianza en la capacidad de pago del Estado.

Análisis del Riesgo País en la Última Semana

En los últimos siete días, el índice de JP Morgan ha mostrado una tendencia a la baja impulsada por el optimismo en las negociaciones internacionales y el aumento de reservas. El lunes 13 de abril, el índice cerró en 528 puntos, distanciándose de los 600 puntos que había alcanzado a principios del mes.

La semana anterior estuvo marcada por la incertidumbre global. El lunes 6 de abril, el Riesgo País había llegado a 611 puntos, influenciado por la volatilidad de los bonos del Tesoro estadounidense y las tensiones en el mercado energético. Sin embargo, a partir del miércoles 8 de abril, el indicador empezó a descender, alcanzando 570 puntos básicos, de acuerdo con los registros de Rava Bursátil.

Una de las claves de esta disminución, que ronda los 90 puntos en una semana, ha sido la llegada de divisas al mercado. Los analistas señalan que la intervención del Banco Central, con compras diarias superiores a los 150 millones de dólares, ha sido un soporte fundamental para la recuperación de los títulos de deuda. Esta estrategia ha permitido al Riesgo País registrar una baja de más de 60 puntos en lo que va de abril, rompiendo la resistencia de 550 puntos que se mantuvo desde mediados de marzo.