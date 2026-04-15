Intenso enfrentamiento entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel: ‘Escupe tonterías’

Un intenso enfrentamiento se desató entre Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el que no faltaron descalificaciones y acusaciones. El intercambio, que tuvo lugar en redes sociales, ha capturado la atención de la opinión pública.

El clima político se tornó tenso cuando Lilia Lemoine y Victoria Villarruel protagonizaron un intercambio caldeado en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario en X cuestionó a Villarruel sobre su rol en el gobierno y sugirió que, si no estaba alineada con sus ideas, debería renunciar. Lemoine no tardó en reaccionar, expresando que Villarruel debería haberse limitado a ser leal y reservada durante su mandato. Agregó: «No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder.»

Defensa de Villarruel y Respuesta de Etcharren

La socióloga Laura Etcharren saltó al ruedo para defender a Villarruel, cuestionando la petición de Lemoine de un silencio que consideraba incompatible con las funciones de un vicepresidente. Etcharren afirmó que Villarruel no se dejaría relegar a un papel decorativo, como parece ser la costumbre entre algunos políticos. Según ella, la vicepresidenta no estaba en deuda con nadie y su actitud provocaba malestar en aquellos acostumbrados a la restricción de voces políticas.

Pulso entre las Legisladoras

La disputa continuó cuando Villarruel se unió a la conversación, criticando abiertamente a Lemoine por su desubicación y contradicciones. «Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias», afirmó. La vicepresidenta concluyó su intervención destacando que la democracia no debería verse como una familia psicótica donde no se toleren opiniones divergentes.

Lilia Lemoine cuestionando a Victoria Villarruel

Acusaciones de Traición de Javier Milei

El presidente Javier Milei no se quedó atrás y, en una reciente entrevista, acusó a Villarruel de querer sabotear su gestión y de haber mantenido conexiones con personas que considera problemáticas. Milei también se mostró incrédulo ante la reciente decisión de la vicepresidenta de rendir homenaje a Isabel Perón en la Cámara Alta, señalando que su comportamiento no le sorprende.

Este cruce de declaraciones revela la tensión en el ámbito político argentino y cómo las redes sociales se han convertido en escenarios públicos donde se dirimen disputas internas, poniendo en evidencia las diferencias ideológicas y personales entre quienes nos representan.