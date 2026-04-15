15 Rectores Universitarios Apoyan Propuesta de la Corte para Reformar Selección de Jueces

Universidades Argentinas Respaldan la Reforma en la Selección de Jueces

Rectores de 15 universidades del país se unieron para apoyar una importante iniciativa de la Corte Suprema, que busca mejorar el sistema de selección de magistrados y garantizar más transparencia en los concursos públicos.

Este pronunciamiento, realizado a finales de marzo, destaca la necesidad de un proceso de selección más riguroso que priorice la formación profesional y la excelencia académica de los postulantes a la magistratura.

La Calidad de la Justicia y la Formación Profesional

Los rectores enfatizaron que «la calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran». Para lograrlo, es indispensable establecer reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles en la selección de jueces.

Un Proyecto para Eliminar la Discrecionalidad

El 25 de marzo, la Corte Suprema presentó el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad en la elección de candidatos. Esta iniciativa ofrece un enfoque basado en los méritos académicos y profesionales, en lugar de depender de influencias políticas.

Un Llamado a la Acción

En su comunicado, los rectores instaron a las autoridades competentes a dar un tratamiento ágil a esta propuesta, señalando que su aprobación integral podría consolidar un sistema judicial más consistente y eficiente.

Un Paso Hacia una Justicia Más Confiable

El respaldo a esta iniciativa no solo busca mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, sino también reforzar la confianza del público en la justicia. Este movimiento se alinea con el mandato fundacional de la Constitución Argentina, reafirmando el compromiso de avanzar hacia un sistema judicial más justo y transparente.

Una Iniciativa Apoyada por Varios Rectores