Bessent elogia a Milei: ‘Su éxito ha sido impresionante’

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, manifestó su apoyo al presidente argentino Javier Milei, destacando avances en la economía que podrían marcar un antes y un después para el país. Su visión optimista abre un debate sobre el futuro económico de Argentina.

Las Promesas de Milei: Éxitos y Retos

En una reciente entrevista, Bessent afirmó que “Argentina está experimentando un éxito fantástico” bajo la conducción de Javier Milei. Resaltó el aumento de reservas diarias como un indicador positivo. Este respaldo llega en un momento clave para la economía argentina, que enfrenta desafíos significativos.

El secretario también subrayó la reducción de la pobreza, señalando que “diez millones de personas han salido de la pobreza bajo su gobierno.” Este podría ser un punto de inflexión en la narrativa económica del país, a pesar de los problemas persistentes.

Impacto en la Población: Optimismo entre los Jóvenes

Bessent destacó que “los más pobres y los jóvenes” son quienes apoyan a Milei, reflejando un clima de optimismo hacia su gestión. Esto plantea la pregunta: ¿será sostenido este apoyo ante situaciones económicas difíciles?

Perspectivas del FMI y Crecimiento Económico

Las declaraciones de Bessent se producen en combinación con un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha ajustado sus proyecciones para Argentina. Aunque se ha recortado la previsión de crecimiento económico a un 3,5%, el país sigue siendo el que tiene la proyección más positiva en la región.

El FMI también ajustó su estimación de inflación para este año a un 30,5%, casi el doble de lo estimado hace seis meses. Este incremento es un factor crucial a considerar en medio del optimismo compartido por algunos sectores económicos.

Reacciones ante las Proyecciones del FMI

Bessent comentó sobre el ajuste del FMI, sugiriendo que las reacciones del organismo podrían ser un tanto exageradas, pero dejó abierta la pregunta sobre cómo se desarrollará la situación económica en el corto plazo.

A medida que Argentina navega por estos cambios, las expectativas y las realidades pueden marcar una diferencia significativa en la percepción y confianza de la población hacia el gobierno actual.