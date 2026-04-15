Inflación en el NEA: 4,1% en marzo y 11,5% en lo que va del año

La inflación en el Noreste argentino vuelve a ser protagonista, superando a otras regiones con un aumento preocupante en marzo. Acompañemos los números que revelan la cruda realidad económica de esta área.

De acuerdo con los últimos datos del INDEC, el Noreste argentino (NEA), que agrupa a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, lideró el aumento de la inflación en marzo con un aumento del 4,1% mensual, frente al 3,4% del promedio nacional. Este fenómeno agrava la situación económica en una región que ya enfrenta desafíos significativos.

Durante el primer trimestre del año, la acumulación de inflación en el NEA alcanzó un 11,5%, lo que también lo coloca por encima del 9,4% nacional. Con un índice interanual del 33,4%, la área muestra un impacto inflacionario que se siente con más fuerza que en el resto del país.

Alimentos y Servicios: Causas Principales

El informe más reciente destaca que el fuerte incremento en el NEA se debe principalmente al aumento en el sector de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un notable 4,5% mensual. Este aumento se ve impulsado en gran parte por el costo de carnes y derivados.

Además, los servicios regulados no se quedan atrás, creciendo un 7,4% en la región, lo que refleja aumentos en tarifas, transporte y educación. En particular, el inicio del ciclo lectivo generó un fuerte impacto, con una subida de 22,7% en el rubro Educación, uno de los más altos del país.

Mayor Incremento en Servicios que en Bienes

Un hallazgo notable es que los servicios han aumentado más que los bienes. En marzo, el incremento en servicios fue del 6,1%, comparado con un 3,5% de los bienes, colocando una mayor presión sobre los gastos domésticos en la región.

La Brecha Regional se Amplía

Este panorama revela una profunda brecha estructural en el país. Mientras que el NEA encabeza la lista con un 4,1%, el promedio nacional de 3,4% y muchas regiones que reportan cifras mucho menores subrayan las profundas desigualdades económicas. El NEA, con una inflación acumulada superior por más de dos puntos porcentuales al promedio nacional, experimenta una pérdida de poder adquisitivo más acelerada.

El Gobierno ha señalado que parte de esta subida se debe a factores externos, como el aumento en los combustibles, y ha expresado expectativas de que la inflación podría desacelerarse en el futuro. Sin embargo, los datos en el NEA evidencian una realidad distinta, donde el aumento de alimentos, tarifas y servicios sigue pesando lo suficiente como para superar el promedio nacional en una región que, lamentablemente, también enfrenta ingresos que habitualmente están por debajo de la media.