Texas en Crisis: Abbott advierte con recortar US$110 millones por política del ICE en Houston

La ciudad de Houston se enfrenta a una tensa disputa con el gobierno estatal de Texas debido a una polémica ordenanza que afecta el control de tránsito y la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobernador Greg Abbott ha amenazado con retirar fondos cruciales si no se modifica la normativa.

Houston se encuentra en medio de un conflicto con el gobierno de Texas tras la implementación de una nueva ordenanza que afecta los controles de tránsito y la colaboración con ICE. La administración de Greg Abbott ha advertido que podría retirar 110 millones de dólares en fondos si la norma no se ajusta a sus exigencias.

La Ordenanza y su Contenido

La reciente normativa impide que el Departamento de Policía de Houston (HPD) detenga a migrantes por infracciones de tránsito con el fin de facilitar la aplicación de leyes migratorias. Esta regulación ha generado fuertes reacciones desde la administración estatal, que considera que interfiere con las políticas de inmigración.

La Respuesta del Gobierno de Texas

Abbott ha dado a Houston una semana para derogar la ordenanza. Según el fiscal general, Ken Paxton, esta norma obstaculiza el cumplimiento de las leyes migratorias y, por tanto, debe ser cancelada.

Impacto Financiero para Houston

La amenaza de perder 110 millones de dólares en financiamiento pone en jaque al alcalde demócrata John Whitmire, quien enfrenta la difícil decisión de cómo actuar ante esta presión económica. Los fondos son esenciales para el funcionamiento de la policía y otros servicios públicos en la ciudad.

Situación Crítica para la Seguridad Pública

Con la incertidumbre creciente, Abbott ha suspendido la distribución de nuevos fondos, lo que representa una crisis para las autoridades locales. Sin este dinero, el desempeño de los departamentos de policía y bomberos podría verse gravemente afectado.

Preocupaciones por el Mundial 2026

Además de los problemas inmediatos, la falta de financiación podría comprometer los preparativos de Houston para albergar siete partidos de la Copa del Mundo 2026. La planificación de seguridad y logística es crucial para garantizar el éxito de este evento internacional.

Tensión Política en la Ciudad

La tensión entre el alcalde y los miembros del Concejo que impulsaron la normativa se ha intensificado, creando un clima de incertidumbre. La ordenanza prohíbe a los oficiales detener a personas por motivos migratorios, lo que limita la cooperación con los agentes de ICE, aunque no impide su intervención directa en el sitio.