Intervienen en el caso judicial que despojó al padre de Ángel López de su tenencia

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut Interviene tras la Trágica Muerte de Ángel López

La conmovedora historia de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, ha llevado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut a tomar decisiones drásticas. En un acto unánime, el tribunal ha decidido intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que participó en el otorgamiento de la tenencia del pequeño a su madre.

En un contexto marcado por la tristeza nacional y la necesidad de justicia, el STJ ha designado a la camarista María Marta Nieto para liderar esta intervención, que se extenderá por un período de 60 días.

Este martes, el presidente del STJ, Andrés Giacomone, anunció que se llevará a cabo una auditoría para analizar las acciones de todos los organismos y profesionales involucrados en el caso de Ángel, buscando asegurar que se comprendan las circunstancias que rodearon su trágico destino.

Giacomone enfatizó la importancia de revisar el funcionamiento del sistema en su totalidad, reconociendo que la situación genera un profundo dolor en la sociedad, pero que resulta fundamental abordar el caso desde todas sus aristas.

La decisión fue respaldada por todos los miembros del STJ: Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani, quienes se comprometieron con la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso tan sensible.

La intervención ahora recaerá en la Cámara de Apelaciones de la circunscripción. La camarista Nieto se encargará de supervisar el proceso, asistida por Valentina Kresteff, coordinadora del ETI, y Gisela Ochoa, funcionaria del STJ.

La resolución del tribunal establece que se llevará a cabo una auditoría integral para controlar el cumplimiento de las funciones asignadas al ETI, que proporciona asistencia técnica a los juzgados de familia en asuntos relacionados con la niñez, violencia familiar y situaciones de riesgo.

La Cámara de Apelaciones deberá entregar informes semanales sobre las acciones realizadas en la investigación del caso que involucra al pequeño, quien, según la autopsia, presentaba 22 lesiones internas asociadas a agresiones físicas en la cabeza.

De acuerdo con Giacomone, la auditoría abarcará todo el entramado institucional, incluyendo juzgados, equipos técnicos y servicios de protección de derechos. «Un análisis focalizado no sería suficiente cuando diferentes actores han estado involucrados», advirtió.