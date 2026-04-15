Karina Milei se reúne con gobernadores y avanza en obras con inversión privada

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, lideró un encuentro clave en la Casa Rosada con los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza para discutir un nuevo enfoque que busca mejorar la infraestructura a través de financiamiento privado.

Un nuevo rumbo para las obras públicas

El Gobierno nacional anunció la inminente firma de un decreto que permitirá a algunas provincias gestionar inversiones privadas para la ejecución de trabajos en tramos de rutas nacionales dentro de su jurisdicción.

Detalles del encuentro

En la reunión participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no asistió debido a recientes cuestionamientos en su gestión, mientras el presidente Javier Milei participaba del Amcham Summit.

Colaboración entre Nación y provincias

Durante el diálogo, se exploró la agenda de trabajo conjunta entre el gobierno nacional y los distritos, consolidando el avance del decreto que facilitará la intervención privada en proyectos viales.

Tensiones por la falta de obras

Este anuncio se produce en un contexto de creciente presión por la escasez de obra pública. Intendentes peronistas, respaldados por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, organizaron una movilización ese mismo día, exigiendo la reactivación de proyectos de infraestructura paralizados, justificando su detención en restricciones presupuestarias y denuncias de corrupción en gestiones pasadas.

Apoyo gubernamental a la gestión

Los gobernadores Frigerio y Cornejo destacaron durante la reunión la importancia de la coordinación con el Ejecutivo nacional, reafirmando su respaldo a la dirección administrativa actual.