Francos: Las denuncias contra Adorni son un ‘golpe para el Gobierno’ y el jefe de Gabinete no explicó adecuadamente

Título: Escándalo en el Gabinete: Guillermo Francos Habla Sobre las Controversias que Afectan al Gobierno de Milei

Bajada: Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, revela su perspectiva sobre las recientes acusaciones hacia Manuel Adorni y el impacto que esto tiene en la administración de Javier Milei. ¿Qué sucede detrás de las puertas del Gobierno argentino?

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos dejó en claro su opinión respecto a las recientes controversias que han sacudido el Gobierno argentino. Durante una entrevista, sostuvo que las denuncias contra Manuel Adorni representan un importante golpe para la actual gestión, además de criticar la falta de respuestas adecuadas por parte del presente jefe de Gabinete.

Las Acusaciones que Sacuden al Gobierno

Desde su salida en octubre de 2025, Francos ha mantenido una mirada atenta sobre las irregularidades que envuelven a su sucesor. «Adorni está trabajando con su abogado en este asunto», afirmó, pero destacó que la situación actual ha afectado la imagen del Gobierno.

Un Contexto Mediático Difícil

En un diálogo con LN+, el exministro observó que el Gobierno enfrenta una intensa presión mediática. «Cuando surge una polémica, los ataques provienen no solo de los medios, sino también de las redes sociales, lo que dificulta el proceso de aclarar estas situaciones», comentó. Además, insistió en que «el jefe de Gabinete ha fallado en proporcionar las explicaciones necesarias».

Viajes y Decisiones Cuestionadas

Uno de los puntos más discutidos ha sido la participación de Betiana Angeletti, esposa de Adorni, en el viaje oficial a Nueva York. Francos defendió esta decisión, sugiriendo que en un entorno presidencial, el mandatario debe tener la libertad de elegir su comitiva. “Se ha exagerado la situación”, aseguró.

Una Imprudencia que Debe Ser Investigada

El caso del viaje en avión privado a Punta del Este también está bajo la lupa. Francos lo calificó como «una imprudencia» y reconoció que será necesario que la Justicia examine las circunstancias que rodean dicha contratación.

Defensa y Estrés para el Gobierno

El exjefe de Gabinete mencionó que, a pesar de los problemas, confía en la defensa que realiza el presidente hacia Adorni. «Si el presidente lo está respaldando, debe tener razones suficientes para hacerlo», argumentó. Sin embargo, reconoció que esta situación ha desgastado al Gobierno en un momento que debería ser favorable.

Una Mirada al Futuro: Posibles Candidaturas

Consultado sobre la posibilidad de un regreso a la función pública, Francos se mostró cauto, aunque no descartó la idea de participar en futuras elecciones. “Cualquiera que tenga la aprobación del público merece considerar una candidatura”, afirmó, al tiempo que dejó entrever su deseo de competir en 2027.

Reflexiones sobre su Salida del Gobierno

Finalmente, Francos reflexionó sobre su salida del Gobierno, señalando que había tensiones como ocurre en cualquier equipo de trabajo. Sin embargo, afirmó haber querido suavizar el ambiente y no ser un factor de conflicto interno.