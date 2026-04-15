¡Aprovecha la Promo Mundialista de Provincia Compras: 4 Días con 18 Cuotas Sin Interés!

La plataforma de comercio electrónico de Banco Provincia, Provincia Compras, lanza ofertas irresistibles para los bonaerenses, justo a tiempo para disfrutar del Mundial. Desde el 14 hasta el 17 de abril, los usuarios podrán acceder a una variedad de productos con beneficios extraordinarios.

Durante estos días especiales, los clientes podrán elegir entre miles de productos con la posibilidad de financiar sus compras en hasta 18 cuotas sin interés.

La campaña incluye también descuentos exclusivos en diversas categorías de consumo, lo que la convierte en una oportunidad inmejorable.

¡Nuevas opciones de financiación y compras!

Además de las atractivas promociones de compra, Banco Provincia ha lanzado una tarjeta de crédito Visa virtual. Este nuevo sistema permite a las y los usuarios gestionar sus finanzas de manera rápida y sencilla.

Con la tarjeta virtual, no es necesario un plástico físico, lo que facilita su uso inmediato para realizar compras digitales. Todo el proceso se lleva a cabo a través de la aplicación BIP Móvil, permitiendo que los clientes se autogestionen con facilidad.

¿Cómo maximizar tus beneficios?

Para acceder a las promociones de Provincia Compras, los interesados deben ser clientes del banco y contar con su tarjeta de crédito. Aquellos que aún no tengan una tarjeta pueden solicitarla directamente en la plataforma, obteniéndola de manera instantánea.

El proceso es simple: se realiza a través de BIP Móvil en la sección de Tarjetas y seleccionando la opción de Contratación de Tarjeta Virtual.

Una vez verificada la identidad, los usuarios pueden comenzar a realizar compras con las ventajas de financiación vigentes.

Categorías destacadas para las promociones

Con el Mundial a la vista, los usuarios están buscando aprovechar las ofertas para renovar sus hogares. Las categorías más populares incluyen:

– Hogar

– Moda

– Tecnología

– Electrónica

Estos productos son ideales para disfrutar al máximo de la competencia deportiva.

Comodidad y tecnología en tus compras

La integración con Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, robustece el ecosistema de pagos, brindando una experiencia de compra más eficiente.

Todos estos avances contribuyen a una gestión más sustentable, reduciendo el uso de plástico y la huella ecológica del banco.

Conveniencia en la contratación de la tarjeta virtual

Una vez que se completa el trámite, los usuarios pueden acceder de inmediato a su tarjeta virtual a través de BIP Móvil y Home Banking. Si prefieren tener un plástico físico, la primera emisión no tendrá costo adicional.

Seguridad y facilidad en las gestiones

Banco Provincia refuerza su compromiso de facilitar el acceso al crédito mediante un proceso seguro de validación biométrica. Todo esto asegura que los usuarios puedan disfrutar de un servicio confiable y cómodo.