Inflación de marzo: 3,4% y acumulado del 9,4% en 2023, según Indec

La inflación en Argentina se ha acelerado nuevamente, alcanzando un 3,4% en marzo. Este aumento marca el décimo mes consecutivo sin una disminución, y ya en el primer trimestre del año logra una acumulación del 9,4%, prácticamente el mismo valor que estimó el ministro de Economía, Luis Caputo, para todo 2026.

Un Aumento que Preocupa

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento interanual del 32,6%, superando lo previsto por los analistas, que esperaban un 3% para marzo. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, también se elevó a un 3,2%, reflejando la presión que enfrenta la economía.

Los Sectores Más Afectados

Educación lideró los aumentos con un 12,1%, seguido por Transporte (4,1%) y Vivienda, Agua, Electricidad y Gas (3,7%). Los precios de los alimentos aumentaron un 3,4%, con la carne mostrando incrementos de hasta el 8% en algunas áreas. En varias regiones del noroeste y noreste, la inflacion alcanzó el 4% en marzo.

Reacciones del Gobierno y Expertos

Javier Milei calificó el dato de inflación como “malo” en sus redes sociales, aunque confía en que habrá una desaceleración en los precios. En este contexto, Caputo mencionó que la situación actual difiere de las expectativas del año anterior, cuando la volatilidad cambiaria impactó negativamente.

Un Contexto Macroeconómico Cambiante

A pesar de la reciente apreciación del peso y de un entorno macroeconómico más estable, factores externos como la guerra en Medio Oriente han provocados aumentos en los precios de los combustibles. Esta situación se ha complicado además por decisiones de gobierno que han ajustado tarifas por encima de la inflación.

Expectativas a Futuro

Tanto analistas como el equipo económico del gobierno prevén que la inflación comenzará a disminuir a partir de abril. Sin embargo, las proyecciones varían: mientras el mercado anticipa un descenso lento, Milei asegura que el IPC podría “colapsar” y alcanzar valores cero para agosto.

Proyecciones de Inflación

Caputo considera que la inflación anual podría cerrarse en un 10,1%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado estima un 31,8% para el año, lo que superaría la inflación del 2025. Esta situación se vuelve crítica considerando que el último gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner terminó con una inflación del 211,4%, la más alta en décadas.

Desafíos Estructurales y Perspectivas

El impacto de la guerra ha sido significativo, con efectos visibles en los precios locales. Caputo opinó que la economía continúa su proceso de ajuste, afectando especialmente servicios regulados. La inflación núcleo también se mantuvo en un 2,5%, sugiriendo cierta estabilidad a pesar de los shocks recientes.

El gobierno debe abordar estos desafíos con una política monetaria que apunte a mantener la estabilidad económica. Según los analistas, si se logra mantener un enfoque restrictivo, es probable que se observe una mejora significativa en la inflación en la segunda mitad del año.