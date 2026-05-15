Cannes 2026: Surge una potente rival, ¡no es la cinta de Huppert y Deneuve!

Cannes 2023: Un Día de Estrenos Impresionantes en el Festival

La jornada de ayer en el Festival de Cannes deslumbró a los asistentes con una selección de películas de renombrados directores. Las obras de Pawel Pawlikowski y Asghar Farhadi prometen capturar la atención del público y la crítica.

“Fatherland”: Un Viaje a la Alemania de Thomas Mann La nueva película de Pawlikowski, Fatherland, ambientada durante la Guerra Fría, sigue la vida del célebre escritor alemán Thomas Mann y su hija Erika. Mann, quien abandonó Alemania en 1933, se enfrenta a amenazas y el resurgimiento del fascismo en su regreso a Frankfurt. Retrato de un Hombre y su Tiempo La historia está marcada por una estética en blanco y negro, que evoca las obras anteriores de Pawlikowski, como Ida y Cold War. La película se adentra en la compleja relación entre Mann, interpretado por Hans Zischler, y su hija, interpretada por Sandra Hüller, quien se convierte en una figura crucial en su vida y discursos. Emociones Ocultas A pesar de la aparente contención emocional entre Mann y Erika, la música de Bach y Mozart envuelve la narrativa, creando una atmósfera intensa y reflexiva. La obra se culmina con una bellísima escena donde padre e hija escuchan “Jesús, alegría de los hombres” en una iglesia, generando un momento de profunda conexión.

La Gran Actuación de Sandra Hüller Hüller, conocida por su brillante interpretación en Toni Erdmann, resplandece nuevamente en Fatherland, donde encarna a una mujer fuerte y decidida, capaz de mostrar su carácter sin titubear. Su actuación ha sido aclamada en la competición de Cannes, donde anteriormente ha sido nominada. No Solo Pawlikowski: Farhadi y el Encanto del Cine Francés En Cannes, también se presentó Histoires parallèles, dirigida por Asghar Farhadi, quien combina un elenco estelar que incluye a Isabelle Huppert y Catherine Deneuve. La historia gira en torno a la vida de Huppert, una escritora obsesionada con su vecindario y que enfrenta dilemas éticos en medio de relaciones complicadas.