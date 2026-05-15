Salarios de mayo: descubre los puestos mejor remunerados

La búsqueda de mejores salarios por parte de los argentinos se intensifica en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de incrementar los ingresos. Descubre cómo han evolucionado las expectativas salariales y qué sectores destacan en el mercado laboral.

En un panorama económico complejo, la necesidad de mejorar los salarios se hace sentir con fuerza. Según el último Informe del Mercado Laboral de Bumeran correspondiente a abril de 2026, el salario promedio que buscan los trabajadores argentinos es de $1.784.840 brutos mensuales.

A pesar de representar una leve disminución de 0,09% respecto al mes anterior, la cifra refleja un incremento interanual del 13,44%. Sin embargo, se mantiene por debajo de la inflación del periodo, lo que plantea interrogantes sobre el poder adquisitivo real.

Salarios según la Experiencia

La experiencia continúa siendo un factor crucial en la determinación de salarios. En el segmento Junior, el salario pretendido promedio asciende a $1.354.695, con un aumento mensual de 1,87%.

En contraste, los trabajos de nivel Semi Senior y Senior presentan un salario promedio de $1.814.084, también en alza con un 1,42% sobre el mes anterior. Sin embargo, los cargos de Jefe o Supervisor experimentaron una caída del 7,30%, aunque conservan un promedio de $2.407.033.

Sector de Recursos Humanos: Líder en Salarios

En el ámbito Semi Senior y Senior, el sector de Recursos Humanos se destaca con un salario promedio de $2.152.500. Le siguen Administración y Finanzas con $1.945.463 y Tecnología y Sistemas con $1.935.000. Por otro lado, el sector de Comercial se ubica al final de la lista con $1.596.875.

Los Puestos Mejor Remunerados

Los salarios más elevados se concentran en áreas técnicas. En el nivel Junior, Ingeniería de Procesos lidera el ranking con $2.550.000, mientras que los Camareros tienen el salario más bajo con $850.000.

En el nivel Semi Senior y Senior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica se posiciona en el tope con $3.650.000, mientras que Gastronomía se encuentra en el extremo inferior, con $1.000.000.

Diferencias Salariales por Género

El informe también resalta que la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha ampliado, con los hombres solicitando un promedio de $1.822.891 frente a $1.666.688 de las mujeres, lo que representa un 9,37% de diferencia. Esta brecha es aún más significativa en posiciones jerárquicas, llegando al 22,76%.

Demanda Laboral: ¿Dónde Están las Oportunidades?

Las ofertas laborales se concentran sobre todo en Ventas (11,98%), Comercial (8,72%) y Administración (5,84%). Mientras tanto, las postulaciones se orientan en sectores como Almacén, Depósito y Expedición (12,12%) y Producción (10,64%).

Este cruce de datos evidencia que, aunque los salarios más altos se encuentran en áreas técnicas y especializadas, la mayor parte de las ofertas laborales corresponde a sectores con remuneraciones más bajas, reflejando la desintensificación del mercado laboral en Argentina.