Milei defiende a diputado del Tesla y arremete contra Marcela Pagano en transmisión en vivo

La Controversia del Tesla: Milei Defiende a Quintar y Ataca a Pagano

El presidente Javier Milei sale en defensa de su diputado Martín Quintar tras la compra de un Tesla Cybertruck, mientras lanza ácidas críticas hacia Marcela Pagano, sin mencionar su nombre.

La Defensa de Milei a Quintar En medio de la controversia por la adquisición del innovador Tesla Cybertruck, el diputado de La Libertad Avanza, Martín Quintar, se ha convertido en el blanco de críticas. Sin embargo, Javier Milei no dudó en respaldar a su compañero de partido. Durante su participación en el programa de streaming Carajo, junto al influencer «Gordo» Dan, afirmó: «Puede hacer con su plata lo que quiera, siempre y cuando la haya ganado honradamente».

Críticas a Marcela Pagano Aprovechando el espacio para expresar su opinión, Milei volvió a criticar a la diputada del bloque Coherencia, exaliada de su partido, aunque sin nombrarla directamente. Su comentario fue contundente: «Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca».

Las Repercusiones del Conflicto Las palabras del presidente no solo apuntaron a la falta de apoyo de Pagano, sino que insinuaron conexiones más amplias y complicadas. «Está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo. Porque toda esa runfla no son ellos solos», añadió Milei, dejando entrever que la situación está enredada en una red de socios inesperados.