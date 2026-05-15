¡En VIVO! La Mañanera de Claudia Sheinbaum – Viernes 15 de mayo.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ en el emblemático Salón de Tesorería, donde abordó temas cruciales para el país.

Actualizaciones Importantes en la Conferencia

Durante el encuentro informativo, la mandataria anunció la salida de Víctor Rodríguez como director general de Pemex, un cambio significativo en el sector energético del país.

Jornada de Violencia en Guerrero

Sheinbaum también se refirió a los avances relacionados con la jornada de violencia en Chipala, Guerrero, subrayando el compromiso del gobierno en la atención de esta problemática.

Relaciones con la CNTE y el Día del Maestro

Otro punto destacado fue la situación actual de la relación entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), coincidiendo con la celebración del Día del Maestro.

Colaboración con U2 y Protestas Universitarias

Además, la presidenta compartió detalles sobre su reciente reunión con la famosa banda musical U2, así como la participación de Marath Bolaños, secretario de Trabajo, en la protesta de colectivos estudiantiles en la UNAM, quienes abogan por la reducción de la jornada laboral.