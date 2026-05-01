Casación Anula Procesamiento de Alberto Fernández en Causa Seguros: Motivos Clave

La Cámara Federal de Casación Penal ha sorprendido al anular el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en un caso sobre la contratación de seguros estatales. Esta decisión marca un giro significativo en la investigación, que también incluye la anulación de un embargo millonario sobre sus bienes.

La Decisión de la Cámara Federal

El fallo fue emitido por la sala IV de la Cámara, donde los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de la revocación, mientras que el juez Gustavo Hornos disintió con esta decisión. El tribunal consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía no justificaban mantener el procesamiento del ex mandatario.

Un Argumento de Coincidencia

El fallo se fundamentó en una coincidencia sorprendente entre la defensa de Fernández y la fiscalía. Durante una audiencia previa, el fiscal José Luis Aguero Iturbe había solicitado la falta de mérito, indicando que no había pruebas suficientes. Esta postura fue respaldada por los abogados del ex presidente, lo que llevó a la anulación del procesamiento.

La sala II de la Cámara Federal había confirmado previamente el procesamiento, ignorando la solicitud conjunta de fiscalía y defensa. Esto motivó a Fernández a acudir a la Casación, alegando una violación al debido proceso y al principio acusatorio.

La Postura del Juez Hornos

El juez Hornos argumentó en su disidencia que debió declararse inadmisible el recurso, perpetuando el procesamiento. Su decisión se basó en el dictamen del fiscal general de Casación, Raúl Pleé, que había aconsejado rechazar la apelación de Fernández, defendiendo la necesidad de investigar las acusaciones de corrupción estatal.

La Causa y las Implicaciones

El procesamiento de Fernández estaba relacionado con presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales, que implicaban un futuro esquema de direccionamiento. La Cámara de Casación ha ordenado una nueva resolución sobre el caso, comenzando a reexaminar las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa.