ANSES Advierte: Cuidado con Estafas y Robo de Datos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanza una alerta sobre nuevas modalidades de estafas dirigidas a los beneficiarios. El organismo reafirma que nunca solicita datos personales a través de llamadas, correos u otras vías no oficiales.

Ante el creciente número de intentos de fraude, donde delincuentes se hacen pasar por empleados públicos, ANSES ha emitido un comunicado para resguardar la seguridad de la información de la ciudadanía. Estas estafas están diseñadas para obtener datos confidenciales con la promesa de beneficios económicos que nunca se materializarán. Por ello, se insta a desestimar cualquier enlace o mensaje que no provenga de los canales oficiales del organismo.

Trámites Gratuitos: No Caigas en el Engaño

ANSES recalca que todos los trámites realizados ante la entidad son completamente gratuitos. No es necesario recurrir a gestores o intermediarios, y cualquier solicitud de pago por servicios relacionados con la institución debe ser considerada sospechosa. Esta medida busca frenar a las bandas que aprovechan la vulnerabilidad de los beneficiarios para llevar a cabo maniobras fraudulentas.

Cómo Denunciar Intentos de Fraude

Si sospechas que has sido víctima de un engaño, es crucial realizar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES. Este procedimiento tiene como objetivo recopilar evidencia y tomar acciones legales contra quienes perpetran estos delitos.

Las denuncias se pueden hacer de forma digital a través de la plataforma «mi ANSES», en la sección de «Denuncias y Reclamos». También es posible presentar denuncias de manera presencial en las oficinas de ANSES distribuidas por todo el país. Para quienes prefieren el contacto telefónico, la línea gratuita 130 está habilitada para consultas y denuncias.

Prevención: Mantén Segura Tu Información

ANSES sugiere estar alerta ante comunicaciones que pidan información a través de formularios externos o que soliciten la descarga de archivos. La única forma válida de recibir información sobre pagos y servicios es a través del sitio web oficial del organismo. No se requiere revelar contraseñas ni datos bancarios para acceder a ningún beneficio.

Además, es posible enviar denuncias por correo postal a la dirección oficial de ANSES. Así, se garantiza que todos los ciudadanos, independientemente de su acceso a tecnología, puedan reportar irregularidades y protegerse de posibles fraudes.

Desde el Ministerio de Capital Humano subrayan que la gratuidad de los servicios es fundamental. Cualquier solicitud de dinero, transferencias o «adelantos» para acelerar trámites es un delito que se debe judicializar de inmediato.