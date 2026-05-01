Accidente espectacular en la Autopista 25 de Mayo: conductor detenido por negarse al alcoholemia

Un accidente de tránsito en la Autopista 25 de Mayo durante la mañana de un feriado dejó como resultado la detención de un conductor que se negó a realizar una prueba de alcoholemia, tras volcar su camioneta en un choque múltiple.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando el conductor de una camioneta Partner, circulando a alta velocidad y realizando maniobras temerarias, embistió a un Renault azul y luego chocó contra un micro que se dirigía a Uribelarrea. Como consecuencia del fuerte impacto, su vehículo quedó volcado en la autopista.

Detalles del Accidente

En el Renault viajaban dos trabajadores que regresaban a casa, mientras que el micro transportaba a cuatro pasajeros y dos choferes. La colisión causó que la camioneta blanca volcara y, sorprendentemente, una botella de gaseosa salió disparada de su interior. Aunque la botella era verde, contenía un líquido marrón, lo que llamó la atención de los investigadores.

Negativa al Control de Alcoholemia

Al llegar la policía al lugar, el conductor se negó a someterse a un control de alcoholemia. Según la legislación vigente, esta negativa se interpreta como un resultado positivo, lo que llevó a la detención del conductor.

Impacto en el Tráfico

El accidente obligó a la reducción de dos carriles en la autopista, provocando largas filas de vehículos a lo largo de la mañana. Este hecho opacó el debut del nuevo sistema de peaje sin barreras, que había comenzado a implementarse ese mismo día en la autopista porteña.