Adrián Suar y Natalia Oreiro revelan el tráiler de ‘Yo, Narciso’: ¡Descubre de qué trata y su fecha de estreno!

El tráiler oficial de "Yo, Narciso" ya está disponible y promete una comedia vibrante protagonizada por las estrellas argentinas Adrián Suar y Natalia Oreiro, quienes se reencuentran en la pantalla grande. La película se estrenará en agosto de 2026.

Una Producción Innovadora

Dirigida por Adrián Suar y producida por Preludio y Pampa Films, «Yo, Narciso» marca el regreso de una pareja icónica, recordando su éxito anterior en la televisión con «Solamente vos» (2013-2014).

Personajes Centrales

Máximo Rey: El Cirujano Narcisista

Adrián Suar interpreta a Máximo Rey, un cirujano plástico egocéntrico, convencido de que comprende a las mujeres mejor que nadie. Su actitud desinhibida y su manera de ser brillan en el tráiler, donde se proyecta como el centro de atención en su mundo.

Rocío Flores: La Investigadora en Busca de Respuestas

Natalia Oreiro da vida a Rocío Flores, una profesora de sociología que busca explorar el fenómeno del narcisismo moderno. Para ello, se infiltra en la vida de Máximo haciéndose pasar por paciente, lo que desencadena un juego de dinámicas inesperadas.

Más que una Simple Investigación

El enfoque académico de Rocío pronto se transforma en algo más personal. Las sesiones se convierten en citas y la atracción mutua se intensifica. Sin embargo, Rocío se enfrenta al dilema de seguir su investigación o dejarse llevar por sus sentimientos hacia Máximo, quien resulta ser el arquetipo de narcisista que quería estudiar.

Un Reencuentro Cómico y Picante

La película no solo se centra en su trama principal; también presenta un elenco coral que incluye a Moria Casán, quien interpreta a la madre de Máximo, y Sofía Morandi como estudiante de Rocío, entre otros. La mezcla de humor y situaciones incómodas promete hacer reír al público mientras explora la obsesión contemporánea por la imagen y la validación.

Humor y Reflexión

«Yo, Narciso» aborda temas relevantes como el ego y la necesidad de aprobación social desde una perspectiva humorística y sarcástica. Con un aire de nostalgia por la pareja Suar-Oreiro, la película promete ofrecer una visión más adulta y audaz del amor y la autoimagen.

Adelanto de lo Que Vendrá

A pesar de que el estreno aún está a la vuelta de la esquina, el tráiler ya deja entrever un tono divertido y provocador. «Yo, Narciso» promete invitarnos a reírnos del narcisismo de forma entretenida, mientras todos reflexionamos sobre nuestras propias imágenes en el espejo.