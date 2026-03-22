Comodoro recuerda: intervenciones, acto y marcha en el Día de la Memoria

Conmemorando cinco décadas del golpe de Estado, la ciudad de Comodoro Rivadavia se engalana para recordar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia el próximo 24 de marzo. El evento incluirá una serie de actividades significativas que invitan a toda la comunidad a participar.

A medida que se acerca el 50 aniversario del golpe cívico-militar, diversas organizaciones en todo el país han diseñado un variado cronograma de actos conmemorativos. En Comodoro Rivadavia, alrededor de 40 grupos se han unido para recordar esta importante fecha a través de acciones que buscan mantener viva la memoria histórica.

Roberto Llaiquel, representante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, destacó la colaboración entre estas organizaciones: “Hemos formado un frente común que busca conmemorar estos 50 años de historia, que se concretaron en una serie de actividades a lo largo del año”, afirmó.

Cronograma de Actividades para el 24 de marzo

Entre las acciones previstas para el Día de la Memoria, se llevarán a cabo intervenciones artísticas, un acto formal y una marcha. La concentración inicial será en la Policía Federal, seguido de un recorrido hacia la plaza de la Escuela 83.

“A las 16 horas, comenzaremos en Rivadavia y Urquiza con una intervención artística significativa, donde repintaremos una esquina dedicada a la Memoria, Verdad y Justicia en la Policía Federal. Luego, recorreremos varias calles de la ciudad, marcando los lugares donde se vivieron atrocidades durante la dictadura”, explicó Llaiquel.

Compromiso con la Memoria Colectiva

El referente de la Cátedra subrayó la necesidad de combatir el negacionismo, recordando que en Comodoro Rivadavia también hubo víctimas de la represión. “Es fundamental que la comunidad reconozca los hechos que ocurrieron aquí, donde muchos militantes fueron desaparecidos y torturados”, afirmó.

Llaiquel también resaltó la importancia de la creatividad en el trabajo comunitario: “Las organizaciones están avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos, promoviendo la idea de que estos crímenes no deben ser olvidados ni repetidos. Invitamos a todos a unirse a nuestras actividades, donde contaremos con la participación de Manuel Maripillán interpretando ‘La Cigarra’, y habrá oportunidades para que todos pinten un pañuelo en la plaza”, concluyó.