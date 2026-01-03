Conflicto Bullrich-Larreta: ¿Quién logrará capturar a Maduro?

La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha desencadenado una ola de reacciones en la política argentina, poniendo en el centro del debate a figuras clave como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El acontecimiento ha generado divisiones notorias en las posturas sobre la intervención extranjera y la situación del chavismo, revelando un tenso intercambio entre ambos dirigentes.

Un Intercambio Agudo entre Bullrich y Larreta

El exjefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, hizo hincapié en su crítica hacia la intervención de Estados Unidos, lo que provocó una irónica respuesta de la senadora Bullrich. «¿Cómo se siente coincidir con el kirchnerismo?», cuestionó, recordándole su postura crítica hacia la intervención y lanzando una foto de su pasado político como dardo.

Historia de Rivalidad

Este no es el primer enfrentamiento entre ambos; cuando estaban en el PRO, representaban facciones opuestas: Bullrich, más intransigente y Larreta, más dialoguista. Las internas del 2023, donde Bullrich salió victoriosa, no han apaciguado las tensiones entre ellos.

Posiciones sobre la Captura de Maduro

Más tarde, Rodríguez Larreta publicó en redes su opinión sobre el chavismo y su crítica a la intervención militar. Resaltó que aunque Maduro es un «dictador sanguinario», la esencia de la soberanía estatal no puede ser ignorada. «La salida para Venezuela tiene que ser democrática y venezolana», afirmó, apostando por elecciones libres.

Las palabras de Larreta provocaron otra oleada de críticas desde el sector de Bullrich, quien volvió a cuestionar su timidez en el abordaje del asunto. «Dios, qué tibio», replicó Bullrich, a lo que Larreta respondió con una imagen de Bullrich de su juventud en el peronismo, sugiriendo que quizás ella debería explicarle su actual postura.

Enfrentamiento en el Gobierno Bonaerense

No solo Bullrich y Larreta están en el ojo de la tormenta. Un cruce entre Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, y Diego Santilli, ministro del Interior, también destacó. Santilli criticó el respaldo de Kicillof a los «dictadores», mientras que Alonso le insta a priorizar el diálogo y cuestiona su legado político.

Declaraciones de Bullrich sobre Maduro

En las primeras horas del sábado, Bullrich calificó la operación estadounidense como «una gran noticia para el mundo democrático». Al referirse a la captura, destacó la significancia de desmantelar al «jefe del Cartel de los Soles», y subrayó la importancia de la lucha contra el narcotráfico en la región.

Además, Bullrich enfatizó la peligrosidad de las organizaciones narcoterroristas de origen venezolano, apuntando a las muertes que han causado en el continente. Su posición firme muestra una clara división en el ámbito político argentino respecto a cómo tratar la situación venezolana.