Conflicto entre Grabois y La Cámpora intensifica tensión con Kicillof

Conflicto Interno en el Peronismo: Grabois y La Cámpora se Enfrentan en un Año Crucial

Las tensiones dentro del peronismo alcanzan nuevos niveles tras una serie de enfrentamientos que reflejan una crisis mayor. La disputa entre Juan Grabois y La Cámpora, dos sectores afines a Cristina Kirchner, pone en evidencia la fragilidad del espacio político.

Un Año Difícil para el Peronismo

El peronismo se encuentra en un momento complicado, marcado por una inesperada derrota en las legislativas de octubre y divisiones internas. Las fricciones emergen en un contexto donde Cristina Kirchner, ex presidenta y figura clave, enfrenta problemas de salud y una situación política desafiante.

El Inicio del Conflicto en Quilmes

La controversia comenzó en Quilmes, gobernada por Mayra Mendoza, donde se registró una protesta de los «trapitos» contra una nueva ordenanza municipal. Este acto derivó en enfrentamientos entre el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Policía Bonaerense. Grabois criticó la respuesta del municipio, calificándola de «represiva y cruel», mientras que Mendoza acusó a los manifestantes de «romper todo».

La Escalación de Tensión en Lanús

Al día siguiente de los disturbios en Quilmes, cooperativistas realizaron una protesta en Lanús, un bastión de La Cámpora, exigiendo mejoras laborales. Grabois se distanció de la situación, aunque algunos miembros de su organización participaron. Las tensiones continuaron en un clima de sospecha mutua, con La Cámpora insinuando que el conflicto era intencionado.

Reacciones en La Cámpora

Desde el círculo de La Cámpora, se percibe un intento de desmarcarse de Grabois, asegurando que la UTEP actúa de manera independiente y que la verdadera agenda busca confrontación política. «Está claro que buscan un escenario de conflicto», expresaron, destacando la falta de involucramiento en el desorden.

Grabois y su Relación con Cristina Kirchner

A pesar de estar alineado con Cristina Kirchner en varios aspectos, Grabois intenta equilibrar su posición frente a otros líderes, incluyendo a Axel Kicillof. Sin embargo, sus recientes declaraciones han puesto en duda su alineación, con críticas hacia el manejo de la situación por parte de Mendoza.

Un Pedido de Diálogo Desoído

Grabois y su equipo han pedido un espacio de diálogo, pero enfrentan una negativa de Mendoza. Desde su perspectiva, su adversaria ha convertido un conflicto local en un asunto político mayor, cruzando líneas que complican aún más la situación.

La Reacción del Kirchnerismo

Desde el kirchnerismo, apuntaron a figuras como Agustín Balladares, del Movimiento Evita, sugiriendo que el conflicto ha sido manipulado para desestabilizar la gestión provincial. Esta narrativa refleja una estrategia destinada a enfocar las críticas fuera de su esfera de influencia.

Perspectivas de Futuro en el Bloque

Este episodio ha generado inquietudes entre los representantes de Unión por la Patria, quienes se preguntan cómo será la convivencia en el bloque de diputados. La polarización de la interna parece amenazar la unidad necesaria para abordar los grandes desafíos que enfrenta el país en este momento.

Frustración y Desconfianza

Las palabras de Grabois tras los incidentes en Quilmes resaltan la tensión creciente: “Pegarles a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quién lo haga”. Esto evidencia el profundo desencanto en las filas peronistas.

La división entre Grabois y La Cámpora no es solo una cuestión interna; representa un desafío significativo para el futuro del peronismo y su capacidad para unirse en un contexto social y político cada vez más complejo.