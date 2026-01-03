De Migajas a Banquete: Un Nuevo Amanecer

El nuevo libro "La Reina" ofrece una guía para que las mujeres se reconecten con su esencia y encuentren el amor sincero y duradero que merecen.

La creación de «La Reina: 27 leyes para ser respetada, valorada y magnética en el amor» ha sido un viaje profundamente transformador. No se trata solo de teoría, sino de experiencias vividas. A través de mis años como coach, he trabajado con mujeres excepcionales que, a pesar de brillar en muchos aspectos de sus vidas, enfrentan confusión en lo amoroso. Muchos llegan a mí tras experiencias desalentadoras: relaciones que comienzan con entusiasmo, pero se desvanecen en fantasmas digitales; conversaciones interminables que no llevan a ningún lado; y sueños de compromiso que nunca se concretan.

Las Complicaciones del Amor Moderno

Las aplicaciones de citas, aunque prometedoras, a menudo generan más preguntas que respuestas. Ofrecen una sobreabundancia de opciones que puede dejar a muchas sintiéndose más solas y agotadas. Las conversaciones que inician con promesas se desvanecen sin aviso, mientras que los perfiles brillantes a menudo ocultan la falta de autenticidad. Este panorama de conexiones fugaces ha llevado a mujeres sobresalientes a cuestionar sus propios deseos: “¿Acaso estoy pidiendo demasiado?”

Creencias Limitantes y Desinformación

Comprendí que el problema no reside en la falta de inteligencia emocional, sino en la presencia de creencias limitantes sobre las relaciones. La cultura del “swipe” fomenta la inmediatez y crea la ilusión de que siempre hay otra opción disponible. Este desgaste emocional conduce a lo que yo denomino «migajas afectivas»: atención superficial, interés intermitente y vínculos que nunca maduran.

Más Allá de las Migajas Afectivas

Las migajas no son necesariamente abuso, pero son vínculos que no alimentan nuestras almas. Se siente una conexión, pero falta el compromiso necesario para construir algo significativo. Esto nos deja con la impresión errónea de que el amor es agotador, cuando, en realidad, la fatiga proviene de la falta de reciprocidad.

El Proceso Crear el Libro

«La Reina» se nutre de las historias conmovedoras de mis clientas, que comparten sus decepciones y sueños no cumplidos. Este trabajo de escuchar, observar e integrar sus experiencias ha sido un proceso delicado y enriquecedor. Dedique un año a escribir, reescribir y perfeccionar cada capítulo, buscando ofrecer una guía práctica que permita recuperar la calma interior y elegir con sabiduría.

Además, el contenido se enriquece con conceptos fundamentales de la psicología profunda, influencias de expertos como Carl Jung, Cloe Madanes y Robert Greene. En lugar de teorías rígidas, se presentan como herramientas para entender la conducta, la elección afectiva y nuestros patrones emocionales.

El Poder del Arquetipo de la Reina

El título «La Reina» surge como un poderoso arquetipo. En mi viaje a Inglaterra, comprendí que ser reina no es cuestión de coronas, sino de una actitud interna. Una reina posee claridad, límites y una presencia que no mendiga afecto. Esta actitud, por sí misma, atrae el respeto y el amor auténtico.

Identidad y Dignidad Emocional

Esta identidad no nace de una fachada, sino de un profundo conocimiento de nuestro valor. No hemos de esforzarnos para ser queridas ni conformarnos con menos de lo que merecemos. Esta visión del amor abarca no solo la abundancia material, sino la reciprocidad, la constancia y el compromiso. El verdadero banquete emocional se encuentra en la cualidad de las relaciones que construimos.

El arquetipo de la reina nos recuerda que no se trata de exigir perfección, sino de elegir lo que realmente queremos. Nuestro bienestar emocional no es un tema de negociación, y podemos ser amorosas y vulnerables sin perder nuestra paz interior.

Un Camino Hacia el Amor Verdadero

Este libro tiene la finalidad de guiar a las mujeres a partir del caos hacia la claridad, del deseo a la autoafirmación, y de las migajas emocionales al verdadero amor. Así, el desafío no es tanto encontrar el amor, sino descubrirnos a nosotras mismas en el proceso de amar.

Cuando llegamos a este entendimiento, el arquetipo de la reina despierta, y el amor comienza a ser una experiencia accesible nuevamente.

*Master Coach certificada por Robbins-Madanes y Harvard