Dólar blue cae y el Banco Central adquiere divisas este 10 de abril

En un día marcado por ligeras caídas en el valor del dólar blue, el Banco Central celebra un incremento en sus reservas, generando una reacción positiva en el ámbito financiero.

El Dólar Blue Baja y Atrae la Atención

Este último viernes, el dólar blue registró una reducción de $5, cerrando en $1390 para la venta y $1375 para la compra. Este descenso se produce en un contexto donde la confianza en el mercado comienza a estabilizarse.

Dólar MEP y Dólar Contado con Liquidación

En cuanto al dólar MEP, este se comercializó a $1.414,60 con el bono GD30, mientras que el dólar Contado con Liquidación alcanzó un valor de $1.475,60. Estos datos demuestran una tendencia de moderación en los tipos de cambio alternativos.

Criptomonedas y Dólares Alternativos

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar se intercambió a un promedio de $1.471,10, consolidando su papel en el ecosistema digital. Además, en un panorama más amplio, la unificación de los tipos de cambio se fijó en $1813,50, abarcando el dólar Qatar y el uso de tarjeta.

Estado del Dólar Oficial

El dólar oficial se posicionó en $1395 en el segmento minorista, mientras que el tipo mayorista se estabilizó en $1370,00. Esto refleja un esfuerzo por parte de las autoridades monetarias para mantener un equilibrio en el mercado.

Éxitos del Banco Central

El Banco Central no solo ha logrado adquirir 457 millones de dólares en el mercado cambiario, sino que también ha visto un aumento en las reservas internacionales, que crecieron en 279 millones de dólares, llevándolas a un total de 45.431 millones de dólares. Esta recuperación es un indicador positivo para la economía nacional.